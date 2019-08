Štvrtkové zemetrasenie v Turecku poškodilo takmer 1000 budov

K štvrtkovému zemetraseniu došlo o 14.25 h miestneho času (13.25 h SELČ), pričom jeho epicentrum ležalo v meste Bozkurt v provincii Denizli.

Ankara 9. augusta (TASR) - Takmer 1000 budov utrpelo škody pri zemetrasení s magnitúdou 6,0, ktoré vo štvrtok zasiahlo západnú časť Turecka. Podľa agentúry AP to v piatok oznámil turecký minister životného prostredia a urbanizácie Murat Kurum.



Podľa jeho slov bolo "vážne" poškodených 108 budov, zatiaľ čo "ľahké škody" utrpelo ďalších 868 stavieb. Kurum novinárom povedal, že turecká vláda okamžite začne s výstavbou domov pre ľudí, ktorí v dôsledku otrasov prišli o príbytky.



K štvrtkovému zemetraseniu došlo o 14.25 h miestneho času (13.25 h SELČ), pričom jeho epicentrum ležalo v meste Bozkurt v provincii Denizli. Ľudia v panike vybiehali do ulíc a úrady ich varovali, aby sa do poničených domov nevracali. Desiatky osôb utrpeli pri otrasoch zranenia.



Otrasy boli okrem Denizli citeľné aj v susedných provinciách Antalya, Mugla, Isparta a Burdur, kde ľudia taktiež vybiehali zo svojich domov. Podľa tureckého úradu civilnej ochrany (AFAD) došlo po zemetrasení aj k približne 20 dotrasom.



Menšie zemetrasenia sú v Turecku pomerne časté. Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 však zasiahlo v roku 1999 oblasť v okolí priemyselného mesta Izmit ležiaceho na severozápade Turecka, pričom o život pri ňom prišlo vyše 17.000 ľudí.