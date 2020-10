ŠTVRTÝ REKORD PO SEBE: V Nemecku pribudlo vyše 19.000 nakazených

Berlín 31. októbra (TASR) - Nemecko zaznamenalo za 24 hodín po prvý raz viac ako 19.000 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu — v piatok ich pribudlo 19.059. Prekonaný tak bol doterajší rekord z predošlého dňa, keď zdravotnícke úrady evidovali 18.881 prípadov. Vyplýva to zo sobotňajších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), informuje agentúra DPA.



V sobotu pred týždňom (24.10.) evidovali zdravotnícke úrady 14.714 nových infekcií. Nemecko tak prekonalo denný rekord už štvrtý deň za sebou. Koncom septembra kancelárka Angela Merkelová varovala, že do Vianoc môže denne pribúdať vyše 19.000 nakazených.



Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zvýšil o 103 na 10.452. Od vypuknutia pandémie do polnoci zo piatka na sobotu bolo v Nemecku potvrdených 518.753 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Agentúra DPA pripomína, že súčasné počty nie je vhodné porovnávať s údajmi z jari, pretože v súčasnosti sa vykonáva podstatne viac testov a vďaka tomu sa zachytí viac nakazených.



V prípade prudkého nárastu počtu pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti s ochorením COVID-19 plánujú spolkové a krajinské úrady rozvážať pacientov do nemocníc s voľnými kapacitami nielen v rámci regiónov, ale aj celého Nemecka. Ak nastane situácia, ktorá si bude vyžadovať presun pacientov do susedných spolkových krajín alebo regiónov, začne sa podľa konceptu spolkového ministerstva vnútra uplatňovať takzvaný princíp štvorlístka, informujú denníky mediálnej skupiny Funke.



To znamená, že Nemecko sa rozdelí na päť veľkých regiónov, ktoré sa majú navzájom podporovať pri prevoze pacientov sanitkou alebo vrtuľníkom. Na severe sa spoja Hamburg, Brémy, Dolné Sasko, Šlezvicko-Holštajnsko a Meklenbursko-Predpomoransko, na východe sú to Berlín, Brandenbursko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko, na juhozápade Hesensko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko a Sársko a v poslednej skupine budú najľudnatejšie spolkové krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a Bavorsko.