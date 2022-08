Štyri čínske balistické rakety pravdepodobne preleteli ponad Taiwan

Tokio 4. augusta (TASR) - Tokio tvrdí, že štyri z piatich čínskych balistických rakiet, ktoré dopadli do výlučnej hospodárskej zóny Japonska, pravdepodobne preleteli ponad hlavný ostrov Taiwanu. Vo štvrtok tu uviedlo japonské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Japonsko proti dopadu balistických rakiet do svojej výlučnej hospodárskej zóny vo štvrtok voči Číne protestovalo diplomatickou cestou. Tokio incident označilo za "vážny problém, ktorý ovplyvňuje národnú bezpečnosť a bezpečnosť občanov Japonska".



Situácia v Taiwanskom prielive sa vyostrila po tom, ako na Taiwan v utorok pricestovala predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová.



Čína považuje tento samosprávny ostrov za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Peking v reakcii na návštevu Pelosiovej vo štvrtok začal v Taiwanskom prielive vojenské manévre, ktoré majú trvať do nedele.



Japonský minister zahraničných vecí Jošimasa Hajaši vo štvrtok vyzval Peking na "okamžité zastavenie" vojenských cvičení v okolí Taiwanu.



"Konanie Číny má tentoraz vážny vplyv na mier a stabilitu regiónu a medzinárodného spoločenstva. Ešte raz žiadam o okamžité zastavenie týchto vojenských cvičení," povedal Hajaši v hlavnom meste Kambodže Phnom Penh počas schôdzky šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).