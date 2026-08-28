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Štyri krajiny EÚ chcú debatu o využití ruských aktív na pomoc Ukrajine
Členské štáty EÚ sa vlani v decembri po dlhých rokovaniach namiesto využitia výnosov zo zmarených ruských aktív dohodli na poskytnutí pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027.
Autor TASR
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Brusel 27. augusta (TASR) – Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko vyzvali vo štvrtok Európsku úniu, aby znovu preskúmala otázku využitia zmrazených aktív Ruska na finančnú pomoc Ukrajine. Vyplýva to z listu ministrov zahraničných vecí týchto krajín, ktorý získali agentúry AFP a Reuters.
Členské štáty EÚ sa vlani v decembri po dlhých rokovaniach namiesto využitia výnosov zo zmarených ruských aktív dohodli na poskytnutí pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027. Tá je krytá rozpočtom EÚ.
Ministri štvorice krajín však tvrdia, že táto pomoc nebude postačovať, keďže dôsledky vojny narastajú a útoky Ruska pokračujú. Diskusiu o záležitosti chcú opätovne otvoriť budúci týždeň na zasadnutí Rady EÚ v Írsku.
„Ukrajina potrebuje viac finančnej podpory krátkodobo aj dlhodobo,“ uvádza sa v liste, ktorý adresovali šéfke zahraničnej politiky EÚ Kaji Kallasovej a írskej ministerke zahraničných vecí Helen McEnteeovej.
„Sme presvedčení, že je čas vrátiť sa k otázke toho, ako môžeme ďalej využiť zablokované aktíva Ruska v prospech Ukrajiny,“ napísali ministri.
V centre diskusie je približne 200 miliárd eur zmrazených ruských štátnych aktív v Európe, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári Euroclear. Ich využitie na podporu Ukrajiny vyvoláva právne otázky.
Belgicko opakovane upozorňuje, že nemôže samo znášať finančné a právne riziká v prípade, že by Moskva takýto krok úspešne napadla. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot počas minulotýždňovej návštevy Kyjeva uviedol, že jeho krajina potrebuje preto záruky.
Predstavitelia EÚ uvádzajú, že aktuálne nič nenaznačuje zmene postoja belgickej vlády. Nový stimul by však mohol prísť na pokračujúcich rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Čím viac peňazí na podporu Ukrajiny bude pochádzať z iných zdrojov, tým menej budú zaťažení daňoví poplatníci v Únii, konštatovali podľa Reuters.
Členské štáty EÚ sa vlani v decembri po dlhých rokovaniach namiesto využitia výnosov zo zmarených ruských aktív dohodli na poskytnutí pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027. Tá je krytá rozpočtom EÚ.
Ministri štvorice krajín však tvrdia, že táto pomoc nebude postačovať, keďže dôsledky vojny narastajú a útoky Ruska pokračujú. Diskusiu o záležitosti chcú opätovne otvoriť budúci týždeň na zasadnutí Rady EÚ v Írsku.
„Ukrajina potrebuje viac finančnej podpory krátkodobo aj dlhodobo,“ uvádza sa v liste, ktorý adresovali šéfke zahraničnej politiky EÚ Kaji Kallasovej a írskej ministerke zahraničných vecí Helen McEnteeovej.
„Sme presvedčení, že je čas vrátiť sa k otázke toho, ako môžeme ďalej využiť zablokované aktíva Ruska v prospech Ukrajiny,“ napísali ministri.
V centre diskusie je približne 200 miliárd eur zmrazených ruských štátnych aktív v Európe, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári Euroclear. Ich využitie na podporu Ukrajiny vyvoláva právne otázky.
Belgicko opakovane upozorňuje, že nemôže samo znášať finančné a právne riziká v prípade, že by Moskva takýto krok úspešne napadla. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot počas minulotýždňovej návštevy Kyjeva uviedol, že jeho krajina potrebuje preto záruky.
Predstavitelia EÚ uvádzajú, že aktuálne nič nenaznačuje zmene postoja belgickej vlády. Nový stimul by však mohol prísť na pokračujúcich rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Čím viac peňazí na podporu Ukrajiny bude pochádzať z iných zdrojov, tým menej budú zaťažení daňoví poplatníci v Únii, konštatovali podľa Reuters.