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Briti vyzvali Izrael, aby zastavil násilie na Západnom brehu Jordánu
Násilie osadníkov dosahuje podľa britskej vlády rekordnú úroveň a „je úmyselne zamerané na ničenie domovov Palestínčanov a ich zdrojov obživy“.
Autor TASR
Londýn 9. júna (TASR) - Británia, Kanada, Francúzsko a Nórsko v utorok predstavili balík sankcií zameraných na siete, ktoré sa podľa vlády podieľajú na financovaní, podpore a násilných činoch páchaných izraelskými osadníkmi na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom píše podľa správ agentúry Reuters a portálu The Times of Israel (TOI).
Cieľom sankcií je podľa britskej vlády narušiť finančné toky, ktoré „umožnili extrémistickým skupinám osadníkov konať beztrestne“ na Západnom brehu, uvádza sa v jej vyhlásení.
„Rozširovanie (izraelských) osád a násilnosti (osadníkov) sú protizákonné a ohrozujú budúcnosť dvojštátneho riešenia, ako aj dlhodobý mier a bezpečnosť Palestínčanov a Izraelčanov,“ uvádza sa vo vopred zverejnených úryvkoch prejavu, ktorý má neskôr v parlamente predniesť šéfka britskej diplomacie Yvette Cooperová, píše Reuters.
Násilie osadníkov dosahuje podľa britskej vlády rekordnú úroveň a „je úmyselne zamerané na ničenie domovov Palestínčanov a ich zdrojov obživy“. Kabinet zároveň dodal, že Austrália a Nový Zéland zverejnili koordinované sankcie už minulý týždeň.
Británia opäť vyzvala izraelskú vládu, aby zastavila rozširovanie osád, zakročila proti násiliu, stíhala osoby zodpovedné za tieto činy a zrušila pretrvávajúce obmedzenia fungovania palestínskej ekonomiky. Londýn tiež pohrozil ďalšími opatreniami, v prípade, že sa situácia nezlepší.
Tel Aviv obvinenia odmieta s tým, že jeho vojaci pri útokoch proti Palestínčanom žijúcim na Západnom brehu chránia osadníkov. Podľa izraelských predstaviteľov ide len o ojedinelé incidenty, pri ktorých sú porušené vojenské predpisy, a tie sú predmetom vyšetrovania.
Oznámenie sankcií nasleduje po vyšetrovaní Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré odhalilo, že izraelské orgány boli priamo zapojené do útokov na okupovanom Západnom brehu vedúcich k zabitiu, zraneniu alebo vysídleniu Palestínčanov. Podľa správy OSN pritom izraelské bezpečnostné sily poskytovali osadníkom ochranu.
Vláda premiéra Keira Starmera pozastavila rokovania o voľnom obchode s Izraelom, zastavila niektoré licencie na vývoz britských zbraní a uvalila sankcie na dvoch krajne pravicových izraelských ministrov - šéfa národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira a ministra financií Becalela Smotriča.
Vlani sa Británia pripojila k svojim spojencom vrátane Francúzska a Kanady, keď uznala Palestínsky štát.
Cieľom sankcií je podľa britskej vlády narušiť finančné toky, ktoré „umožnili extrémistickým skupinám osadníkov konať beztrestne“ na Západnom brehu, uvádza sa v jej vyhlásení.
„Rozširovanie (izraelských) osád a násilnosti (osadníkov) sú protizákonné a ohrozujú budúcnosť dvojštátneho riešenia, ako aj dlhodobý mier a bezpečnosť Palestínčanov a Izraelčanov,“ uvádza sa vo vopred zverejnených úryvkoch prejavu, ktorý má neskôr v parlamente predniesť šéfka britskej diplomacie Yvette Cooperová, píše Reuters.
Násilie osadníkov dosahuje podľa britskej vlády rekordnú úroveň a „je úmyselne zamerané na ničenie domovov Palestínčanov a ich zdrojov obživy“. Kabinet zároveň dodal, že Austrália a Nový Zéland zverejnili koordinované sankcie už minulý týždeň.
Británia opäť vyzvala izraelskú vládu, aby zastavila rozširovanie osád, zakročila proti násiliu, stíhala osoby zodpovedné za tieto činy a zrušila pretrvávajúce obmedzenia fungovania palestínskej ekonomiky. Londýn tiež pohrozil ďalšími opatreniami, v prípade, že sa situácia nezlepší.
Tel Aviv obvinenia odmieta s tým, že jeho vojaci pri útokoch proti Palestínčanom žijúcim na Západnom brehu chránia osadníkov. Podľa izraelských predstaviteľov ide len o ojedinelé incidenty, pri ktorých sú porušené vojenské predpisy, a tie sú predmetom vyšetrovania.
Oznámenie sankcií nasleduje po vyšetrovaní Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré odhalilo, že izraelské orgány boli priamo zapojené do útokov na okupovanom Západnom brehu vedúcich k zabitiu, zraneniu alebo vysídleniu Palestínčanov. Podľa správy OSN pritom izraelské bezpečnostné sily poskytovali osadníkom ochranu.
Vláda premiéra Keira Starmera pozastavila rokovania o voľnom obchode s Izraelom, zastavila niektoré licencie na vývoz britských zbraní a uvalila sankcie na dvoch krajne pravicových izraelských ministrov - šéfa národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira a ministra financií Becalela Smotriča.
Vlani sa Británia pripojila k svojim spojencom vrátane Francúzska a Kanady, keď uznala Palestínsky štát.