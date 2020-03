Štyri krajiny vyzývajú EÚ na podporu vojenskej mobility

Vilnius 10. marca (TASR) - Štyri členské štáty EÚ a NATO žiadajú, aby Európska únia vyčlenila finančné prostriedky, ktoré by zabezpečili rýchlejší presun vojenskej techniky a personálu po Európe. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Členské štáty EÚ a NATO Litva, Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko tvrdia, že Brusel by mohol zmariť ambície EÚ tým, že obmedzí financovanie programu "vojenskej mobility", ktorý zahŕňa aj opatrenia potrebné na rýchly presun vojsk v rámci Európy v prípade vypuknutia konfliktu s Ruskom.



V najnovšej technickej dokumentácii k rozpočtu EÚ na roky 2021-2027, ktorú mala agentúra AFP k dispozícii, sa s financovaním vojenskej mobility neráta.



"Ambície EÚ stať sa silnejším hráčom v oblasti likvidácie najnaliehavejších bezpečnostných rizík dostane závažné trhliny, ak od samého začiatku nedôjde k adekvátnemu financovaniu vojenskej mobility," uvádza sa v liste štyroch členských štátov EÚ adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.



Autori listu zároveň von der Leyenovú a ďalších predstaviteľov EÚ vyzývajú, aby dodržiavali záväzky vyplývajúce z programu, ktorý je podľa nich jednou z "hlavných iniciatív v rámci spolupráce medzi EÚ a NATO".



V roku 2018 EK predstavila plán na skvalitnenie infraštruktúry a odstránenie právnych prekážok, ktorý by umožnil rýchlejší presun vojenských jednotiek a techniky po európskych komunikáciách, čo je jednou z najdôležitejších otázok z hľadiska štátov ležiacich na východných hraniciach Severoatlantickej aliancie.



Aj keď konflikt veľkého rozsahu medzi Ruskom a NATO je vo všeobecnosti pokladaný za vysoko nepravdepodobný, niektorí experti varujú, že zvýšená vojenská aktivita v oblasti zvyšuje riziko vzniku rôznych nehôd.