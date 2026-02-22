< sekcia Zahraničie
Štyri moskovské letiská obmedzili prevádzku po dronových útokoch
V noci na nedeľu útočili dronmi a raketami aj ruské jednotky, ktoré sa podľa ukrajinských predstaviteľov a armády zamerali na energetickú infraštruktúru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 22. februára (TASR) - Štyri moskovské letiská v nedeľu z bezpečnostných dôvodov obmedzili prevádzku, oznámil ruský Federálny úrad pre letectvo (Rosaviacija). Opatrenie súvisí s dronovými útokmi na ruskú metropolu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Dočasne prerušili lety na letiskách Vnukovo, Domodedovo, Žukovskij a Šeremetievo. Primátor Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že ruské sily za jednu hodinu zostrelili najmenej 11 dronov smerujúcich na hlavné mesto.
V noci na nedeľu útočili dronmi a raketami aj ruské jednotky, ktoré sa podľa ukrajinských predstaviteľov a armády zamerali na energetickú infraštruktúru. Z Kyjevskej oblasti hlásia najmenej jedného mŕtveho a desiatky zranených.
Ukrajina si v utorok pripomenie štvrté výročie vpádu ruských síl na svoje územie. Konflikt, ktorý sa začal 24. februára 2022, zničil ukrajinské mestá, vyhnal milióny ľudí z domovov a vyžiadal si množstvo obetí na oboch stranách.
Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa naliehajú na obe strany, aby ukončili túto vojnu. Washington v uplynulých týždňoch sprostredkoval niekoľko kôl trojstranných rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a USA.
Na zmienených rokovaniach však nedošlo k výraznému prelomu. Kľúčovým sporným bodom v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou je región Donbas na východe Ukrajiny. Moskva si ho nárokuje celý, Kyjev túto požiadavku dôrazne odmieta.
Dočasne prerušili lety na letiskách Vnukovo, Domodedovo, Žukovskij a Šeremetievo. Primátor Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že ruské sily za jednu hodinu zostrelili najmenej 11 dronov smerujúcich na hlavné mesto.
V noci na nedeľu útočili dronmi a raketami aj ruské jednotky, ktoré sa podľa ukrajinských predstaviteľov a armády zamerali na energetickú infraštruktúru. Z Kyjevskej oblasti hlásia najmenej jedného mŕtveho a desiatky zranených.
Ukrajina si v utorok pripomenie štvrté výročie vpádu ruských síl na svoje územie. Konflikt, ktorý sa začal 24. februára 2022, zničil ukrajinské mestá, vyhnal milióny ľudí z domovov a vyžiadal si množstvo obetí na oboch stranách.
Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa naliehajú na obe strany, aby ukončili túto vojnu. Washington v uplynulých týždňoch sprostredkoval niekoľko kôl trojstranných rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a USA.
Na zmienených rokovaniach však nedošlo k výraznému prelomu. Kľúčovým sporným bodom v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou je región Donbas na východe Ukrajiny. Moskva si ho nárokuje celý, Kyjev túto požiadavku dôrazne odmieta.