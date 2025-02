STREĽBA PRI SÚDE: Štyri osoby zranili

Berlín 27. februára (TASR) - Štyria ľudia utrpeli zranenia pri stredajšej streľbe neďaleko súdu v nemeckom meste Bielefeld, kde sa konalo pojednávanie s mužom obžalovaným z vraždy bývalého profesionálneho boxera Besara Nimaniho. Bezprostredne po streľbe policajné zdroje tvrdili, že zranené boli dve osoby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Podľa zdrojov sa pri cielenom útoku ozvali tri výstrely. Polícia v stredu večer oznámila, že na mieste boli zadržaní dvaja podozriví, ale ich účasť na čine zatiaľ nebola objasnená. Tretia osoba, ktorej možné spojenie so streľbou podľa polície nie je jasné, je na slobode.



Polícia uviedla, že prehľadali budovu v blízkosti miesta činu, ale nič nenašli. Prípadná zbraň sa tiež zatiaľ nenašla.



K streľbe došlo krátko po po skončení pojednávania s mužom obžalovaným z vraždy Nimaniho, tvrdí hovorca súdu.



Známeho boxera zabili 9. marca v centre Bielefeldu 16 strelnými ranami. Dvaja podozriví páchatelia utiekli. Neskôr bol jeden chytený v Belgicku, druhý Ayman Dawoud Kirit je na úteku a polícia po ňom pátra na medzinárodnej úrovni. Motív skutku dosiaľ nie je známy, píše DPA.



Od začiatku súdneho procesu v januári sprevádzajú pojednávania prísne bezpečnostné opatrenia. Policajné zásahové jednotky zabezpečovali budovu každý deň a osoby pred vstupom do súdnej siene museli absolvovať osobnú prehliadku.



Polícia vyšetruje stredajšiu streľbu a vyšetrovatelia nevylučujú súvislosť so spomínaným súdnym procesom.