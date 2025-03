Štyri školy v Neusiedl am See zostali v utorok pre hrozbu zatvorené

Viedeň 25. marca (TASR) — Štyri školy zostali v utorok z bezpečnostných dôvodov zatvorené v mestečku Neusiedl am See ležiacom v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Túto informáciu portálu Burgenländische Volkszeitung (BVZ) potvrdil hovorca polície Helmut Marban, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA.



Riaditeľka miestnej strednej školy Pannoneum Alexandra Lamingerová rozoslala v pondelok večer rodičom žiakov e-mail, v ktorom im oznámila, že prezenčné vyučovanie nahradí v utorok dištančné. Ako dôvod uviedla, že v priestoroch školy sa našiel „odkaz“ týkajúci sa bezpečnosti. Obsah odkazu riaditeľka nekonkretizovala, no konštatovala, že ho preveruje polícia.



Bulvárny denník Heute priniesol fotografiu nápisu údajne načmáraného na školskej toalete Pannonea s avízom ozbrojeného útoku na 25. marca.



Úrady sa v dôsledku možnej hrozby na Pannoneu rozhodli, že dištančné vyučovanie bude v utorok aj na ďalších troch okolitých školách.