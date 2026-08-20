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Štyri štáty vyzvali Izrael, aby ukončil rozširovanie židovských osád
Spoločnosti by sa podľa štvorice európskych krajín nemali zúčastniť na tendroch na stavebné zákazky a mali by si byť vedomé právnych dôsledkov aj vplyvu na svoju povesť.
Autor TASR
Berlín/Londýn/Paríž/Rím 20. augusta (TASR) - Lídri Nemecka, Británie, Francúzska a Talianska vo štvrtok spoločne vyzvali izraelskú vládu, aby ukončila rozširovanie židovských osád na okupovanom Západnom brehu rieky Jordán. Uviedli to v súvislosti s rozhodnutím vyhlásiť verejnú súťaž na kontroverzný projekt E1, ktoré označili za neprijateľné. Informuje o tom TASR.
Rozhodnutie je podľa lídrov o to znepokojujúcejšie, že padlo v čase veľkej nestability na Západnom brehu, kde dochádza k bezprecedentným násilnostiam osadníkov voči Palestínčanom a k obmedzovaniu palestínskeho hospodárstva.
„Naliehavo vyzývame izraelskú vládu, aby tieto plány okamžite odvolala a zastavila rozširovanie osád na Západnom brehu. Takéto kroky nás nielenže vzdialia od mieru, ale aj ďalej oslabujú medzinárodné postavenie Izraela,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení zverejnenom nemeckou vládou.
Spoločnosti by sa podľa štvorice európskych krajín nemali zúčastniť na tendroch na stavebné zákazky a mali by si byť vedomé právnych dôsledkov aj vplyvu na svoju povesť. Prípadnou účasťou by vraj riskovali spolupáchateľstvo na závažných porušeniach medzinárodného práva.
Vyhlásenie spomína predovšetkým tzv. zónu E1, ktorú Izrael rozvíja a kde plánuje vybudovať približne 3400 bytových jednotiek v rámci novej štvrte existujúcej osady Ma'ale Adumim. V utorok Izrael vyhlásil verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek.
Zóna E1 dlhodobo vyvoláva obavy, lebo by rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu pritom považujú za základ budúceho štátu.
„Opätovne potvrdzujeme náš záväzok ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru založenému na dvojštátnom riešení. Budeme naďalej konať v jeho najlepšom záujme,“ dodali európski lídri.
Rozhodnutie je podľa lídrov o to znepokojujúcejšie, že padlo v čase veľkej nestability na Západnom brehu, kde dochádza k bezprecedentným násilnostiam osadníkov voči Palestínčanom a k obmedzovaniu palestínskeho hospodárstva.
„Naliehavo vyzývame izraelskú vládu, aby tieto plány okamžite odvolala a zastavila rozširovanie osád na Západnom brehu. Takéto kroky nás nielenže vzdialia od mieru, ale aj ďalej oslabujú medzinárodné postavenie Izraela,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení zverejnenom nemeckou vládou.
Spoločnosti by sa podľa štvorice európskych krajín nemali zúčastniť na tendroch na stavebné zákazky a mali by si byť vedomé právnych dôsledkov aj vplyvu na svoju povesť. Prípadnou účasťou by vraj riskovali spolupáchateľstvo na závažných porušeniach medzinárodného práva.
Vyhlásenie spomína predovšetkým tzv. zónu E1, ktorú Izrael rozvíja a kde plánuje vybudovať približne 3400 bytových jednotiek v rámci novej štvrte existujúcej osady Ma'ale Adumim. V utorok Izrael vyhlásil verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek.
Zóna E1 dlhodobo vyvoláva obavy, lebo by rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu pritom považujú za základ budúceho štátu.
„Opätovne potvrdzujeme náš záväzok ku komplexnému, spravodlivému a trvalému mieru založenému na dvojštátnom riešení. Budeme naďalej konať v jeho najlepšom záujme,“ dodali európski lídri.