Piatok 22. máj 2026
Štyri štáty vyzvali Izrael, aby zastavil rozširovanie židovských osád

Na snímke Gaza. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 22. mája (TASR) - Lídri Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska v piatok spoločným vyhlásením vyzvali Izrael, aby zastavil rozširovanie židovských osád na Západnom brehu Jordánu. Uviedli tiež, že dôrazne odmietajú postoje všetkých vrátane členov izraelskej vlády, ktorí obhajujú anexiu Predjordánska a násilné vysídľovanie Palestínčanov. Informuje o tom TASR.

Vo vyhlásení zverejnenom talianskom vládou sa uvádza, že situácia na Západnom brehu Jordánu sa za uplynulé mesiace výrazne zhoršila a násilie zo strany izraelských osadníkov dosahuje nebývalé rozmery.

Politika a postupy izraelskej vlády, ktoré zahŕňajú aj ďalšie upevňovanie izraelskej kontroly, narúšajú stabilitu a vyhliadky na riešenie v podobe dvoch štátov. Medzinárodné právo je v tejto veci jednoznačné: izraelské osady na Západnom brehu sú nelegálne,“ píše sa v texte.

Vyhlásenie spomína predovšetkým stavebné projekty v tzv. zóne E1, ktorú Izrael rozvíja a kde plánuje vybudovať okrem iného približne 3500 bytových jednotiek v rámci novej štvrte existujúcej osady Ma'ale Adumim.

Zóna E1 dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu pritom považujú za základ budúceho štátu.

Lídri štyroch európskych štátov zdôraznili, že rozdelenie Predjordánska by porušovalo medzinárodné právo, čo riskujú aj spoločnosti, ktoré sa o stavebné zákazky v zóne E1 a ďalších osadách uchádzajú.

Izraelská vláda má podľa nich zastaviť rozširovanie židovských osád a svojich administratívnych právomocí, vyviesť zodpovednosť voči násilným osadníkom a prešetriť obvinenia voči izraelským silám. Okrem toho ju vyzvali, aby zrušila finančné obmedzenia uvalené na Palestínsku samosprávu a jej hospodárstvo.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 došlo k nárastu počtu útokov izraelských osadníkov na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967. Útoky podľa palestínskych predstaviteľov a OSN výraznejšie pribudli aj po vypuknutí vojny na Blízkom východe na konci februára.
