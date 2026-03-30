Štyri štáty vyzvali Izrael,aby upustil od návrhu zákona o treste smrti
Kontroverzný návrh stanovuje, že súdy budú môcť uložiť trest smrti tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela, ako za terorizmus.
Tel Aviv 29. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska v nedeľu kritizovali Izrael za plány rozšíriť uplatňovanie trestu smrti a vyzvali ho, aby od nich upustil. O návrhu príslušného zákona by mal hlasovať izraelský parlament budúci týždeň. Jeho prípadným prijatím by Izrael podľa ministrov mohol ohroziť dodržiavanie svojich záväzkov týkajúcich sa demokratických zásad. Informuje o tom TASR.
Ministri v spoločnom vyhlásení vyjadrili obavy predovšetkým zo skutočnosti, že navrhovaná legislatíva, by výrazne rozšírila možnosti ukladania trestu smrti v Izraeli, a je podľa nich fakticky diskriminačná.
Kontroverzný návrh stanovuje, že súdy budú môcť uložiť trest smrti tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela, ako za „terorizmus“. Nevzťahoval by sa však na Izraelčanov, ktorí by sa dopustili vraždy Palestínčanov. Naopak, mohol by sa vzťahovať na Palestínčanov odsúdených za smrtiace útoky na Izraelčanov.
„Trest smrti je nehumánna a ponižujúca forma trestu, ktorá nemá žiadny odstrašujúci účinok. Preto sme proti trestu smrti za akýchkoľvek okolností kdekoľvek na svete. Odmietanie trestu smrti je základná hodnota, ktorá nás spája,“ zdôraznili.
Návrh, s ktorým prišiel krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, plánuje vláda v pondelok predložiť na druhé a tretie čítanie v parlamente (Knesete). Agentúra AFP píše, že ak bude schválený, takmer určite sa stane predmetom súdneho sporu a skončí na najvyššom súde.
V Izraeli v súčasnosti platí trest smrti za spáchanie len niekoľkých trestných činov. Židovský štát ho však fakticky zrušil. Poslednou popravenou osobou bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Na stiahnutie legislatívneho návrhu vyzval izraelské vedenie v nedeľu aj generálny tajomník Rady Európy Alain Berset. V listoch adresovaných prezidentovi či predsedovi Knesetu vyjadril vážne znepokojenie z možných dôsledkov. „Rada Európy odmieta trest smrti všade a za každých okolností,“ zdôraznil vo vyhlásení.
Ministri v spoločnom vyhlásení vyjadrili obavy predovšetkým zo skutočnosti, že navrhovaná legislatíva, by výrazne rozšírila možnosti ukladania trestu smrti v Izraeli, a je podľa nich fakticky diskriminačná.
Kontroverzný návrh stanovuje, že súdy budú môcť uložiť trest smrti tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela, ako za „terorizmus“. Nevzťahoval by sa však na Izraelčanov, ktorí by sa dopustili vraždy Palestínčanov. Naopak, mohol by sa vzťahovať na Palestínčanov odsúdených za smrtiace útoky na Izraelčanov.
„Trest smrti je nehumánna a ponižujúca forma trestu, ktorá nemá žiadny odstrašujúci účinok. Preto sme proti trestu smrti za akýchkoľvek okolností kdekoľvek na svete. Odmietanie trestu smrti je základná hodnota, ktorá nás spája,“ zdôraznili.
Návrh, s ktorým prišiel krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, plánuje vláda v pondelok predložiť na druhé a tretie čítanie v parlamente (Knesete). Agentúra AFP píše, že ak bude schválený, takmer určite sa stane predmetom súdneho sporu a skončí na najvyššom súde.
V Izraeli v súčasnosti platí trest smrti za spáchanie len niekoľkých trestných činov. Židovský štát ho však fakticky zrušil. Poslednou popravenou osobou bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Na stiahnutie legislatívneho návrhu vyzval izraelské vedenie v nedeľu aj generálny tajomník Rady Európy Alain Berset. V listoch adresovaných prezidentovi či predsedovi Knesetu vyjadril vážne znepokojenie z možných dôsledkov. „Rada Európy odmieta trest smrti všade a za každých okolností,“ zdôraznil vo vyhlásení.