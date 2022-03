Štyri ukrajinské deti s rakovinou budú liečiť v nemocnici v Tennessee

Washington 23. marca (TASR) - Štyri ukrajinské deti odcestovali do USA na liečenie po tom, čo ich terapiu rakoviny prerušila ruská vojenská invázia na Ukrajinu, oznámili v utorok Spojené štáty. Informovala o tom agentúra AFP.



"Deti sú počas krízy najzraniteľnejšie," uviedol v príspevku na sociálnej sieti Twitter americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po tom, čo oznámil ich evakuáciu. "Tieto deti bezpečne obnovia nevyhnutnú terapiu na liečbu rakoviny, ktorú im prerušila ruská agresia," dodal.



Deti sú vo veku od deviatich mesiacov do deviatich rokov. Po tom, čo ich najprv evakuovali do Poľska, pricestovali v sprievode svojich príbuzných do detskej nemocnice v meste Memphis v americkom štátne Tennessee, spresnil rezort diplomacie USA.



Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň upozornilo, že európske oddelenia detskej onkológie začínajú dosahovať svoje limity, píše AFP.



"Neustále diskutujeme s našimi európskymi partnermi (a) s našimi ukrajinskými partnermi. Ak budeme mať dodatočnú schopnosť priviezť špeciálne prípady, ako je tento, budeme v tom pokračovať," uviedol hovorca ministerstva Ned Price.