Štyria hongkonskí prodemokratickí poslanci prišli o svoje mandáty

Hongkong 11. novembra (TASR) - Štyria hongkonskí prodemokratickí poslanci prišli v stredu o svoje kreslá v miestnom parlamente. Stalo sa tak po tom, ako Čína nariadila odvolanie tých hongkonských poslancov, ktorí prestavujú "hrozbu pre národnú bezpečnosť", informuje agentúra AP.



Stály výbor Všečínského zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu) po utorňajšom a stredajšom zasadnutí prijal uznesenie o odvolaní všetkých poslancov, ktorí podporujú nezávislosť Hongkongu alebo spochybňujú čínsku zvrchovanosť nad týmto autonómnym území.



Stratu mandátov potvrdili na tlačovej konferencii aj štyria postihnutí poslanci: Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki a Kenneth Leung. Svoju diskvalifikáciu označili za nelegálnu a protiústavnú; podľa ich názoru porušuje samosprávne právomoci Hongkongu, ktorý je osobitným administratívnym územím Číny.



Devätnásť poslancov hongkonského prodemokratického tábora tamojšieho parlamentu sa ešte v pondelok vyjadrilo, že podajú hromadnú demisiu, ak Peking rozhodne o diskvalifikácii niektorého z ich kolegov.



V prípade hromadnej demisie by v Legislatívnom zhromaždení Hongkongu zostali už len pročínski poslanci, ktorí tam už teraz majú väčšinu kresiel. To by umožnilo prijímanie zákonov vyhovujúcich Pekingu bez akejkoľvek opozície.



Štvorica poslancov bola zbavená mandátov na základe nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.