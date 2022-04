Štyria kozmonauti odštartovali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu

Washington 27. apríla (TASR) - Raketa americkej technologickej spoločnosti SpaceX s troma astronautmi amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a jednou kozmonautkou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v stredu odštartovala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Raketa vzlietla z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride o 9.52 h SELČ. Členmi posádky misie Crew-4 sú Američania Kjell Lindgren, Bob Hines a Jessica Watkinsová a tiež Talianka Samantha Cristoforettiová. Kozmonauti by sa mali dostať na ISS 17 hodín po štarte, pristátie je naplánované vo štvrtok o 2.15 h SELČ.



Posádka misie Crew-4 sa na ISS pripojí ku štvorici kozmonautov misie Crew-3, pre ktorých sa končí ich päťmesačný pobyt vo vesmíre, a taktiež k trom ruským kozmonautom.



Crew-4 má počas misie vykonať stovky vedeckých experimentov vrátane prebiehajúceho výskumu pestovania rastlín bez pôdy vo vesmíre. Ďalší výskum sa týka vývoja umelej ľudskej sietnice v prostredí mikrogravitácie, pri ktorej bude jednoduchšie nanášať na seba jednotlivé tenké vrstvy bielkovín. Táto technológia by sa mohla začať používať pri nahrádzaní poškodených fotoreceptorových buniek v očiach a prinavrátiť tak zrak miliónom ľudí trpiacim degeneratívnou chorobou sietnice, vysvetlila vedkyňa NASA Heidi Parrisová.



Len pred dvoma dňami sa vrátila na Zem posádka prvej plne súkromnej misie na ISS americkej spoločnosti SpaceX.



NASA od roku 2020 využíva na dopravu do vesmíru práve služby spoločnosti Elona Muska. V rokoch 2011 až 2020 astronauti NASA lietali do vesmíru v spolupráci s Ruskom na vesmírnych raketách Sojuz.