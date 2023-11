Štyria ľudia nezvestní po zrážke lodí sú z Filipín, Indonézie a Ruska

Hamburg 2. novembra (TASR) — Štyria námorníci, ktorí pravdepodobne zahynuli pri minulotýždňovej zrážke lodí v Severnom mori, pochádzali z Filipín, Indonézie a Ruska, uviedli vo štvrtok nemecké úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prokuratúra v Hamburgu, ktorý má štatút spolkovej krajiny, ďalej oznámila, že nezvestní námorníci mali od 43 do 47 rokov. Kapitán, ktorého telo záchranári vytiahli z vody po zrážke, mal 48 rokov a pochádzal z Filipín. Dvoch námorníkov sa podarilo zachrániť.



Ku kolízii dvoch nákladných lodí došlo 24. októbra približne 22 kilometrov juhozápadne od ostrova Helgoland a 31 kilometrov severovýchodne od ostrova Langeoog. Loď Verity plaviaca sa pod britskou vlajkou z nemeckých Brém do anglického prístavu Immingham sa po zrážke potopila.



Druhá loď Polesie plaviaca sa pod bahamskou vlajkou zostala na hladine. Na jej palube sa nachádzalo 22 osôb. Táto loď smerovala z Hamburgu do španielskeho prístavu Coruňa.



Loď Verity je dlhá 91 metrov. Druhá loď Polesie má dĺžku 190 metrov.