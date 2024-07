Štyria ľudia zahynuli pri snahe preplaviť sa cez Lamanšský prieliv

Paríž 12. júla (TASR) - Štyria ľudia zomreli v noci na piatok, keď sa snažili preplaviť z Francúzska do Británie cez Lamanšský prieliv, oznámila francúzska námorná stráž. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



K incidentu došlo neďaleko pobrežia mesta Boulogne-sur-Mer na severe Francúzska. Na miesto bola privolali námornú hliadku po tom, čo dostala hlásenie, že niekoľko migrantov spadlo do mora.



Na palube lode s migrantami sa podľa francúzskej pobrežnej stráže nachádzalo celkovo 67 osôb. Štyroch ľudí vytiahli z vody mŕtvych a 63 sa podarilo zachrániť. Do záchrannej operácie boli zapojené štyri plavidlá a vrtuľník.



Celkovo aj spolu s týmito štyrmi obeťami zahynulo od začiatku roka pri snahe preplávať Lamanšský prieliv už 19 ľudí.



Do Británie sa doplavilo tento rok už niekoľko tisíc ľudí. Migranti sa pritom často snažia prekonať Lamanšský prieliv na malých nafukovacích lodiach, ktoré sú preplnené a hrozí im, že ich zmetú vlny.