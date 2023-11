Prevádzači prinútili migrantov vyskočiť z člna, štyria sa utopili

Madrid 30. novembra (TASR) - Štyria migranti sa v stredu utopili len niekoľko metrov od španielskeho pobrežia po tom, ako ich prevádzači prinútili vyskočiť z člna, uviedli vo štvrtok španielske úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Tlačová kancelária regionálnej vlády v provincii Cádiz na juhu krajiny informovala, že prevádzači prinútili 27 migrantov vyskočiť z člna neďaleko španielskej pláže Camposoto a osem ďalších v blízkosti inej španielskej pláže. Incident prežilo 31 migrantov vrátane šiestich detí, štyroch migrantov museli previezť do nemocnice. Prevádzači ušli a policajtom sa ich nepodarilo nájsť, dodala kancelária.



Vlastník miestnej firmy pôsobiacej v oblasti vodných športov Javier González, ktorý sa v čase incidentu nachádzal na pláži, pre AP uviedol, že so synom sa mu podarilo zachrániť osem migrantov. Na záchrane sa podľa neho spočiatku nepodieľali policajti ani záchranári.



Desaťtisíce migrantov z afrických krajín sa každoročne pokúšajú dostať do Španielska na veľkých člnoch. Väčšina z nich smeruje na Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne, niektorí sa pokúšajú preplávať cez Stredozemné more do pevninského Španielska. Tisíce z nich počas tejto cesty zahynú.