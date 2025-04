Štyria migranti zahynuli po prevrátení lode pri ostrove Lesbos

Atény 3. apríla (TASR) - V blízkosti gréckeho ostrova Lesbos vo štvrtok skoro ráno prebieha rozsiahla pátracia a záchranná akcia po prevrátení plavidla s migrantmi. Loď smerovala na ostrov z tureckého pobrežia, štyria ľudia prišli o život vrátane dvoch detí, uviedla grécka pobrežná stráž. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Počasie v oblasti bolo údajne priaznivé, a tak nebolo bezprostredne jasné, čo zapríčinilo prevrátenie lode. Pobrežná stráž oznámila, že zachránila 23 ľudí. Bezprostredne neboli k dispozícii informácie o štátnej príslušnosti zachránených či o type ich plavidla.



Do záchrannej operácie na mori aj na súši sa zapojili tri plavidlá pobrežnej stráže, vrtuľník a neďaleká loď.



Grécko je jedným z hlavných vstupných bodov do Európskej únie pre ľudí unikajúcimi pred konfliktmi a chudobou na Blízkom východe, v Afrike a Ázii. Mnohí z nich podnikajú krátku, ale často nebezpečnú cestu z tureckého pobrežia na neďaleké grécke ostrovy na nafukovacích člnoch. Vláda Grécka proti tomu zakročila posilnením hliadok na mori a mnohé prevádzačské skupiny preto presunuli svoje operácie na juh.



„Ak chcete vstúpiť do Grécka nelegálne a nemáte nárok na azyl, urobíme všetko pre to, aby sme vás poslali späť, odkiaľ ste prišli,“ vyhlásil v stredu v parlamente premiér Kyriakos Mitsotakis.