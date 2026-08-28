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Piatok 28. august 2026
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Štyria mladíci sa priznali k podpaľačskému útoku na židovské sanitky

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V Londýne tento rok cielilo na synagógy a iné židovské miesta viacero antisemitských útokov.

Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Štyria mladíci sa v piatok priznali k marcovému podpaľačskému útoku v Londýne na sanitky židovskej dobrovoľníckej organizácii Hatzola. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Hamza Iqbal (20), Rehan Khan (19), Judex Atshatshi (18) a Saif Ali (18) 23. marca podpálili štyri sanitky v londýnskej štvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita. Traja z nich sanitky podpaľovali a štvrtý z nich čakal v aute.

Škodu na sanitkách zaparkovaných neďaleko synagógy vyčíslili na jeden milión libier (1,17 milióna eur). Prokurátorka Emma Harrawayová na predchádzajúcom súdnom pojednávaní povedala, že existujú silné dôkazy o „úmyselnom a cielenom útoku proti židovskej komunite“.

V Londýne tento rok cielilo na synagógy a iné židovské miesta viacero antisemitských útokov. K niektorým z nich vrátane tohto sa prihlásila proiránska skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI). Britská vláda plánuje skupinu zakázať s odôvodnením, že ohrozuje národnú bezpečnosť.

Obhajoba mladíkov popiera, že mali „teroristické napojenia“ na akúkoľvek skupinu zakázanú v Spojenom kráľovstve. Rozsudok v ich prípade sa očakáva na jar 2027. Piaty obžalovaný Subhan Ahmed (18) sa v obvinení napomáhania páchateľom vyhlásil za nevinného a pred súd by sa mal postaviť v januári.
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