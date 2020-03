Štyria pasažieri zomreli na lodi, na ktorej potvrdili koronavírus

Panama 28. marca (TASR) - Štyria pasažieri zomreli na palube výletnej lode pri pobreží Panamy, na palube ktorej sa vyskytla nákaza koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v piatok agentúra AFP.



Loď menom Zaandam patriaca spoločnosti Holland America Line s 1800 pasažiermi na palube sa nachádza v teritoriálnych vodách Panamy. Viacero krajín jej nepovolilo zakotviť na svojom pobreží z dôvodu obáv z nákazy koronavírusom.



Spoločnosť Holland America Line potvrdila, že štyria pasažieri v staršom veku na palube lode zomreli.



Viacerým pasažierom, ktorí mali dýchacie problémy, vykonali testy na prítomnosť koronavírusu a u dvoch z nich boli výsledky pozitívne.



Zaandam vyplávala z argentínskej metropoly Buenos Aires 7. marca a smerovala do Čile.



Po krátkej zastávke v meste Punta Arenas v Patagónii na juhu Čile 14. marca loď odmietlo prijať viacero prístavov v súvislosti so správami, že 42 ľudí na jej palube má príznaky podobné chrípke.



Loď sa snaží dostať do amerického štátu Florida. Na to však musí prejsť cez Panamský prieplav. Panamské úrady však lodi v piatok vstup do prieplavu nepovolili.



Spoločnosť Holland America poslala ďalšiu loď menom Rotterdam, ktorá lodi Zaandam nesie testovacie súpravy na zistenie nákazy COVID-2, zásoby a nových členov posádky.



Spoločnosť uviedla, že príznaky podobné chrípke hlásilo 53 cestujúcich na palube lode Zaandam a 58 členov posádky. Pasažierov, ktorí nie sú chorí a neprišli do styku s osobami s príznakmi, spoločnosť plánuje presunúť na palubu lode Rotterdam. Takisto spolupracuje s panamskými úradmi, aby lodi Zaandam povolili preplaviť sa cez Panamský prieplav do mesta Fort Lauderdale na Floride.