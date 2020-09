Štyroch Afgancov obvinili zo založenia požiarov v tábore na Lesbose

Mytiléna 16. septembra (TASR) - Štyroch afganských migrantov obvinili z podpaľačstva za údajnú účasť na požiaroch, ktoré zničili väčšinu veľkého utečeneckého tábora na gréckom ostrove Lesbos vo východnej oblasti Egejského mora. V stredu o tom informovali grécke úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Mužov, ktorých nemenovali, v stredu predviedli na súd na ostrove a oficiálne ich obvinili. Neskôr ich vrátili do policajnej väzby, pričom dostali tri dni na prípravu svojej výpovede.



Požiare zachvátili preľudnený tábor Moria minulý týždeň, čo donútilo vyše 12.000 migrantov a utečencov ujsť. Nikto neutrpel zranenia. Väčšina z týchto ľudí, asi 11.000, je stále bez prístrešia a zdržiava sa pri ceste neďaleko spáleného tábora Moria.



Dvaja ďalší migranti, údajne zapletení do založenia požiarov v tábore, sú neplnoletí a polícia ich zadržiava na gréckej pevnine. Oficiálne voči nim nevzniesli obvinenia.



Vláda tvrdí, že požiare v Morii založili migranti úmyselne. Protestovali totiž proti obmedzovaniu pohybu, keď tábor z dôvodu vypuknutia nákazy koronavírusom úrady uzavreli.



Atény v utorok vyzvali Európsku úniu, aby spoločne prevádzkovala nové utečenecké tábory na východogréckych ostrovoch, a to v rámci novej, prepracovanej migračnej politiky EÚ.