Štyroch českých vojakov obvinili v súvislosti s usmrtením kolegu

Praha 21.júna (TASR) - Česká vojenská polícia obvinila štyroch českých vojakov v súvislosti s usmrtením afganského vojaka, ktorý v roku 2018 zastrelil na vojenskej základni v Afganistane českého vojenského kynológa Tomáša Procházku. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na český týždenník Respekt.



„Prípad štyroch obvinených vojakov riešia orgány činné v trestnom konaní... Do právoplatného rozhodnutia si ctím prezumpciu neviny a k prípadu sa teraz nebudem viac vyjadrovať," píše sa v príspevku českého ministra obrany Lubomíra Metnara na sociálnej sieti Twitter.



Podľa týždenníka Respekt dvoch vojakov obvinili z násilného vydierania a neuposlúchnutia rozkazu a ďalších dvoch z nedbanlivosti a neplnenia si povinností. Vyšetrovať majú aj ôsmich amerických vojakov, avšak proti nim zatiaľ neboli vznesené nijaké obvinenia.



Afganský vojak Vahidulláh Chán spáchal na vojenskej základni v Afganistane atentát v októbri 2018, keď zastrelil českého vojaka Tomáša Procházku. Pri streľbe boli tiež ranení dvaja ďalší vojaci. Chán sa ihneď po incidente vzdal a vzali ho do väzby, kde ho vypočúvali afganskí, českí a americkí vojaci. Podľa vyšetrovacej správy americkej vojenskej polície však Chána počas výsluchu surovo zbili a v dôsledku zranení, ktoré utrpel, neskôr zomrel.



Českí vojaci sú v Afganistane umiestnení v rámci misie NATO. To však plánuje do 11. septembra stiahnuť z Afganistanu všetky svoje jednotky vrátane českých vojakov.