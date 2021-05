Štyroch expolicajtov obvinili z porušenia ústavných práv Georga Floyda

Washington 7. mája (TASR) - Federálna Veľká porota obvinila štyroch bývalých policajtov z Minneapolisu, ktorí sa podieľali na zatýkaní Afroameričana Georga Floyda, z porušenia jeho ústavných práv. Vyplýva to z textu obžaloby, ktorý bol v piatok oficiálne odpečatený, informovala agentúra AP.



Všetci štyria členovia minneapoliského policajného zboru - Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng a Tou Thao - sú obžalovaní z porušenia práva nebyť vystavený neprimeraným zákrokom zo strany policajných orgánov, ktoré občanom USA garantuje ústava. Okrem toho ich obvinili aj z neposkytnutia zdravotnej pomoci Floydovi, ktorý v dôsledku brutálneho policajného zásahu prišiel o život.



Derek Chauvin zároveň čelí aj osobitnej žalobe v súvislosti so zadržaním a použitím škrtiaceho chvatu voči 14-ročnému chlapcovi v roku 2017.



Thomas Lane, Tou Thao and J. Kueng sa pojednávania súdu v americkom meste Minneapolis zúčastnili prostredníctvom videospojenia, Derek Chauvin však nie, píše AP.



Chauvina (45) uznala 20. apríla súdna porota v Minneapolise za vinného z vraždy druhého aj tretieho stupňa a tiež zabitia Georgea Floyda. Za vinného ho dvanásťčlenná porota uznala vo všetkých bodoch obžaloby. Za vraždu druhého stupňa mu hrozí 40-ročné za vraždu tretieho stupňa 25-ročné a za zabitie desaťročné väzenie, pričom verdikt s výškou jeho trestu má súd oznámiť 16. júna.



Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše osem minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli prítomní pri zatýkaní. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.