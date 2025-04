Štyroch tínedžerov vo Švédsku odsúdili za streľbu na izraelskú firmu

Štokholm 28. apríla (TASR) - Štyroch tínedžerov odsúdili v pondelok vo Švédsku za účasť na vlaňajšej streľbe na izraelskú vojenskú technologickú spoločnosť Elbit Systems v meste Göteborg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Streľbu na vchod do kancelárie tejto firmy v Göteborgu na juhozápade Švédska spustil 10. októbra 2024 trinásťročný chlapec, ktorého krátko nato aj zadržali. Keďže nemal ani 15 rokov, čo je v tejto severskej krajine minimálny vek trestnej zodpovednosti, neobvinili ho. Samotná streľba si nevyžiadala nijaké zranenia.



Súd v Göteborgu však v pondelok odsúdil iných štyroch tínedžerov, a to za ich úlohu pri tzv. verbovaní tohto chlapca, ako aj dodaní zbrane a organizovaní samotnej streľby.



Jednému z nich, 19-ročnému, uložili päťročný trest odňatia slobody za „zapojenie maloletého do trestného činu“, ako aj za napomáhanie pri trestnom čine so zbraňou i pri zastrašovaní. Ďalšieho tínedžera v rovnakom veku poslali taktiež na päť rokov do väzenia a tretiemu uložili 11-mesačný trest odňatia slobody.



Posledný, 15-ročný, chlapec bol odsúdený na rok a osem mesiacov v zariadení pre mladistvých. Totožnosť osoby, ktorá celú akciu zosnovala, pritom podľa verdiktu súdu stále nie je známa.



Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 hlásili vo Švédsku viacero útokov na izraelské ciele. Začiatkom vlaňajšieho októbra niekto strieľal na izraelskú ambasádu v Štokholme. Polícia predtým, vo februári 2024, objavila pred veľvyslanectvom granát. Neďaleko izraelského veľvyslanectva došlo k streľbe aj v máji, švédska polícia preto posilnila bezpečnostné opatrenia v okolí izraelských a židovských objektov v krajine.



Švédska tajná služba SÄPO následne obvinila Irán z toho, že verbuje ľudí do švédskych gangov na to, aby páchali „násilné činy“ proti izraelským aj iným záujmom v tejto krajine, čo však Teherán poprel.