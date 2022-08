Štyroch zranených z havarovaného autobusu letecky prepravili do Poľska

Varšava/Záhreb 7. augusta (TASR) - Lietadlo so štyrmi pacientmi, ktorí utrpeli zranenia pri sobotňajšej tragickej havárii poľského autobusu v Chorvátsku, pristálo v noci na nedeľu v poľskom hlavnom meste Varšava. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Pristátie lietadla so zranenými pasažiermi havarovaného autobusu potvrdil na sociálnej sieti Twitter námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz, ktorý zároveň ubezpečil, že všetci sú v starostlivosti špecialistov.



Pri nehode poľského autobusu severne od chorvátskeho hlavného mesta Záhreb prišlo v sobotu nadránom o život 12 ľudí a ďalších 32 utrpelo zranenia. Autobus viezol veriacich na katolícke pútnické miesto v bosnianskom Medžugorí.



Autobus na diaľnici A4 zišiel z cesty a skončil v priekope. Poľské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že v prípade všetkých obetí išlo o poľských občanov. V autobuse boli aj traja kňazi a šesť rehoľných sestier.



Podľa agentúry PAP sa 19 zranených nachádza v kritickom stave.



Chorvátsky spravodajský server Jutarnji.hr v nedeľu zároveň uviedol, že pri nehode poľského autobusu bol zničený tachograf, experti teda nedokázali určiť, akou rýchlosťou vodič v čase nehody jazdil. Najvyššia povolená rýchlosť pre autobus na diaľnici by mala byť sto kilometrov za hodinu.



V autobuse sa pritom nachádzali dvaja vodiči, ktorí sa striedali podľa predpisov, píše server. Chorvátske médiá uviedli, že pravdepodobnou príčinou tragickej nehody bol mikrospánok vodiča.