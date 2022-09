Su Ťij odsúdili na ďalšie 3 roky – za prezradenie tajomstiev

Rangún 29. septembra (TASR) - Zosadenú mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij odsúdili na ďalší väzenský trest – tento raz dostala tri roky za porušenie zákona o štátnom tajomstve. Celkovo jej už za rôzne obvinenia vymerali približne 20 rokov odňatia slobody, informovala vo štvrtok agentúra AP.



V najnovšom procese spolu so Su Ťij súdili aj jej niekdajšieho poradcu, austrálskeho ekonóma Seana Turnella, ktorý takisto dostal tri roky väzenia za porušenie zákona o štátnom tajomstve. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AFP a AP s odvolaním sa mjanmarské justičné zdroje.



Trojročné tresty v tom istom procese za tie isté obvinenia dostali aj traja členovia bývalej civilnej vlády pod vedením Su Ťij, ktorú vlani vo februári zvrhla armáda. Detaily obžaloby neboli zverejnené, keďže sa týkajú utajovaných skutočností.



Podľa správ mjanmarských štátnych médií obžaloba vychádzala z dokumentov o štátnych financiách, s ktorými chcel austrálsky ekonóm a univerzitný profesor Turnell údajne utiecť do zahraničia.



Nositeľka Nobelovej ceny za mier, 77-ročná Aun Schan Su Ťij, už bola odsúdená za rôzne obvinenia vrátane volebných podvodov, nelegálneho dovozu vysielačiek či porušenia koronavírusových reštrikcií. Všetky procesy prebehli bez účasti verejnosti a médií.



Podľa ľudskoprávnych organizácií boli všetky obvinenia vznesené voči Su Ťij politicky motivované a vykonštruované. Pozorovatelia sa domnievajú, že vládnuca junta chce prostredníctvom takýchto rozsudkov Su Ťij zdiskreditovať a zabrániť jej možnému návratu do politiky.



Zosadenú mjanmarskú líderku stále súdia za sedem obvinení z korupcie, za ktoré jej potenciálne hrozia ďalšie desaťročia za mrežami.



Od vojenského prevratu z vlaňajšieho februára bolo pri tvrdých zásahoch proti odporcom režimu zabitých v Mjanmarsku už vyše 2000 ľudí a zatknutých viac než 15.000 osôb, uvádza miestna monitorovacia organizácia.