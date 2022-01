Su Ťij odsúdili v Mjanmarsku na ďalšie štyri roky väzenia

Nepjito 10. januára (TASR) - Súd vojenskej junty v Mjanmarsku v pondelok odsúdil politickú líderku Aun Schan Su Ťij na ďalšie štyri roky väzenia za nelegálny dovoz a držbu vysielačiek a za porušenie opatrení proti šíreniu koronavírusu. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom o tom informovali agentúry AP a AFP.



Laureátka Nobelovej ceny mieru je vo väzbe, odkedy generáli pri prevrate 1. februára zosadili jej vládu, čím ukončili krátke obdobie demokracie v krajine juhovýchodnej Ázie. Celonárodné protesty proti prevratu vojenská junta krvavo potlačila. Podľa miestnej monitorovacej skupiny bolo zabitých vyše 1300 ľudí a ďalších viac než 11.000 osôb zadržali.



Su Ťij (76) v najnovšom z procesov, ktoré proti nej vedú, uznali podľa zdrojov za vinnú z troch obvinení z trestných činov. Dva sa týkajú nelegálneho dovozu a vlastníctva vysielačiek, ktoré u nej údajne našli počas domovej prehliadky v prvých hodinách po prevrate, a tretieho z porušenia pandemických opatrení.



Išlo o jeden zo série procesov s mjanmarskou opozičnou predstaviteľkou, pre ktoré by mohla stráviť vo väzení zvyšok života. Stúpenci političky tvrdia, že obvinenia voči nej sú vykonštruované s cieľom oprávniť konanie armády a zabrániť Su Ťij v návrate do politiky.



Su Ťij už v decembri odsúdili na štyri roky väzenia za podnecovanie nepokojov a porušovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu, čo sa stretlo so všeobecnou kritikou medzinárodného spoločenstva. Šéf junty Min Aun Hlain jej neskôr skrátil trest na dva roky a oznámil, že si ho odpyká v domácom väzení v hlavnom meste Nepjito.



Politička je tiež obvinená z viacerých prípadov korupcie, pričom v každom jej hrozí 15 rokov odňatia slobody, ako aj z porušenia zákona o štátnom tajomstve.