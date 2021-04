Su Ťij znovu na súde požiadala o osobné stretnutie s obhajcami

Nepjito 26. apríla (TASR) - Zadržiavaná mjanmarská líderka Aun Schan Su Ťij, ktorú vo februári pri prevrate zosadila armáda, v pondelok na online súdnom pojednávaní, v poradí druhom tento mesiac, znovu požiadala o osobné stretnutie so svojimi právnikmi. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"O šiestich prípadoch, ktorým líderka Aun Schan Su Ťij čelí, sa dnes nepojednávalo. Zopakovala svoju požiadavku, aby sa mohla osobne stretnúť s právnikmi," povedal agentúre DPA Khin Maung Zaw, šéf tímu obhajcov väznenej Su Ťij.



Rozhodnutie o jej žiadosti ešte nepadlo, dodal.



Zosadená faktická premiérka Su Ťij je zadržiavaná v domácom väzení od 1. februára, keď mjanmarská armáda počas prevratu zvrhla demokraticky zvolenú vládu.



"Je to základné právo obvineného stretávať sa so svojím právnikom a dať mu súkromne inštrukcie," uviedol tím obhajcov väznenej političky.



Žiadosť o takéto stretnutie podali už aj predtým, ale súd ho stále nepovolil.



Súdna moc obviňuje 75-ročnú Su Ťij z niekoľkých trestných činov vrátane porušovania zákonov o zahraničnom obchode v súvislosti s vysielačkami nájdenými v jej dome a vrátane porušenia protipandemických obmedzení. Najvážnejším obvinením je "podnecovanie na protištátnu činnosť".



"Aun Schan Su Ťij vyzerá zdravo, ale pôsobí pochudnuto," povedal po súdnom pojednávaní Khin Maung Zaw. "Ona ani náš tím sme nediskutovali o ničom inom, len o súdnych prípadoch," dodal.



Zosadená líderka sa na verejnosti neobjavila od februárového vojenského prevratu, ktorý vyvolal vlnu protestov v krajine - aj napriek násilným zásahom armády proti účastníkom. V pondelok vyšli demonštranti znova do ulíc v mestách Rangún a Mandalaj.



Podľa Združenia na pomoc politickým väzňom (AAPP) bolo zatiaľ na protestoch zabitých najmenej 751 ľudí a vyše 3400 osôb sa v súčasnosti nachádza vo väzbe.