Subianto vystúpi z Rady mieru, ak nebude prospešná pre Palestínčanov

Protestujúci drží plagát indonézskeho prezidenta Prabowa Subianta počas zhromaždenia proti účasti krajiny v Mierovej rade vedenej USA pred parlamentom v Jakarte v Indonézii v piatok 6. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jakarta 7. marca (TASR) - Indonézsky prezident Prabowo Subianto vystúpi z Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokiaľ nebude prospešná pre Palestínčanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Indonézsky prezident tento týždeň vyhlásil, že členstvo jeho krajiny v Rade mieru je zamerané na dosiahnutie trvalého mieru v Pásme Gazy. Pokiaľ z toho nebudú benefitovať Palestínčania alebo to nebude v súlade s indonézskymi záujmami, ďalej jej členom nebude.

Bývalého armádneho generála kritizovali viaceré moslimské skupiny za jeho rozhodnutie stať sa členom Rady mieru a sľub poslať do Gazy tisíce mierových jednotiek. Jedna zo skupín - indonézska Rada ulemov (MUI) - označila Radu mieru za „neefektívnu pri dosahovaní skutočného mieru v Palestíne“.
