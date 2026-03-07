< sekcia Zahraničie
Subianto vystúpi z Rady mieru, ak nebude prospešná pre Palestínčanov
Indonézsky prezident tento týždeň vyhlásil, že členstvo jeho krajiny v Rade mieru je zamerané na dosiahnutie trvalého mieru v Pásme Gazy.
Autor TASR
Jakarta 7. marca (TASR) - Indonézsky prezident Prabowo Subianto vystúpi z Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokiaľ nebude prospešná pre Palestínčanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Indonézsky prezident tento týždeň vyhlásil, že členstvo jeho krajiny v Rade mieru je zamerané na dosiahnutie trvalého mieru v Pásme Gazy. Pokiaľ z toho nebudú benefitovať Palestínčania alebo to nebude v súlade s indonézskymi záujmami, ďalej jej členom nebude.
Bývalého armádneho generála kritizovali viaceré moslimské skupiny za jeho rozhodnutie stať sa členom Rady mieru a sľub poslať do Gazy tisíce mierových jednotiek. Jedna zo skupín - indonézska Rada ulemov (MUI) - označila Radu mieru za „neefektívnu pri dosahovaní skutočného mieru v Palestíne“.
