Súboj na post maďarského premiéra v primárkach vyhrala Dobrevová

Budapešť 1. októbra (TASR) - V súboji kandidátov v primárkach o post opozičného kandidáta na predsedu maďarskej vlády v parlamentných voľbách 2022 zvíťazila uchádzačka Demokratickej koalície (DK) Klára Dobrevová, informoval vo štvrtok spravodajský server telex.hu.



Podľa výsledkov sčítania hlasov zverejnených po 20.00 h získala Dobrevová 34,4 percenta hlasov. Starostu Budapešti Gergelya Karácsonya, ktorý je kandidátom Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd), podporilo 27,6 percenta, Péter Márki-Zay z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom) získal 20,3 percenta hlasov.



Do druhého kola primárok nepostúpili Péter Jakab zo strany Jobbik a András Fekete-Győr z hnutia Momentum.



Dobrevová pred novinármi poďakovala 630.000 voličom za ich účasť na primárnych voľbách a vyhlásila, že nehodlá rokovať s nikým v otázke vzdania sa kandidatúry. Márki-Zay, ktorý je podľa telex.hu prekvapením prvého kola, avizoval, že by sa vzdal kandidatúry v prospech Karácsonya, pretože sa domnieva, že priaznivci Dobrevovej by proti Fideszu v parlamentných voľbách neboli dostatočne silní.



Podľa výsledkov primárok sčítaných zatiaľ v 95 jednomandátových obvodoch z celkových 106 uspela DK v 31 obvodoch, Jobbik by postavil kandidáta v 26 obvodoch, MSZP uspel v 13, Dialóg v siedmich a LMP v piatich jednomandátových obvodoch.



Šéfovia DK, MSZP, Jobbiku, environmentálnej strany LMP, Dialógu (Párbeszéd) a Momentumu sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)