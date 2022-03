Súboj v kórejských prezidentských voľbách je podľa exit-pollov tesný

Soul 9. marca (TASR) - Obyvatelia Južnej Kórey v stredu hlasovali v prezidentských voľbách. Súboj medzi dvoma hlavnými kandidátmi by podľa exit-pollov mohol byť jedným z najtesnejších v dejinách. TASR správu prevzala od agentúry Jonhap.



Konzervatívec Jun Sok-jol zo strany Sila ľudu (PPP) podľa exit-pollu televíznych staníc KBS, MBC a SBS získal 48,4 percenta hlasov, čím získal náskok pred ľavicovým kandidátom I Če-mjongom z vládnucej Demokratickej strany. Toho podporilo 47,8 percenta voličov.



Exit-poll stanice JTBC uvádza, že I Če-mjong vedie v pomere hlasov 48,4 k 47,7 percentám.



Volebná účasť podľa odhadov dosiahla 77,1 percenta. To je menej než 77,2 percenta vo voľbách v roku 2017, píše Jonhap s odvolaním sa na ústrednú volebnú komisiu. Svoje hlasy odovzdalo viac ako 34 miliónov z celkového počtu 44,2 milióna oprávnených voličov.



Volebné miestnosti sa zatvorili o 18.00 h miestneho času (10.00 h SEČ). Následne umožnili hlasovanie pacientom s chorobou COVID-19, ktorí mohli hlasovať do 19.30 h miestneho času (11.30 h SEČ). Víťaz volieb by mal byť známy najskôr vo štvrtok v skorých ranných hodinách, píše Jonhap.



Súčasný prezident Mun Če-in sa stal víťazom volieb v roku 2017, keď získal 41,1 percenta hlasov.