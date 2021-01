Súboje o senátne kreslá v Georgii sú extrémne vyrovnané

Na archívnej snímke Raphael Warnock. Foto: TASR/AP

Washington/Atlanta 6. januára (TASR) - V americkom štáte Georgia prebehlo v utorok kľúčové druhé kolo senátnych volieb, ktoré rozhodne o tom, ktorá z hlavných strán bude kontrolovať Senát amerického Kongresu. Podľa exit pollu sú súboje o dve senátorské kreslá v Georgii extrémne vyrovnané, informovala agentúra Reuters.Z prieskumu medzi voličmi v Georgii, ktorí odovzdali svoje hlasy v priebehu utorka alebo v predstihu, vyplýva, že hlasovali v rovnakom počte voliči dosluhujúceho republikánskeho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa aj nastupujúceho demokratického prezidenta Joea Bidena. Na dva rovnako silné tábory boli respondenti rozdelení aj v názore na to, či by mali Senát kontrolovať demokrati alebo republikáni.Exit poll vykonala na vzorke vyše 5200 voličov spoločnosť Edison Research.Výsledky utorkových volieb by mali byť známe v najbližších hodinách, keďže rátanie hlasov začalo hneď po uzavretí volebných miestností. V prípade príliš tesných výsledkov však môže byť situácia nejasná ešte niekoľko dní.Predvolebné prieskumy avizovali tesný náskok oboch demokratických kandidátov pred úradujúcimi republikánskymi senátormi: Raphaela Warnocka pred Kelly Loefflerovou a Jonom Ossoffom pred Davidom Perdueom.Dôležitosť utorkových volieb podčiarkuje aj skutočnosť, že predvolebná kampaň v Georgii bola jednou z najdrahších v dejinách senátnych volieb v USA. Obe strany minuli na reklamy v Georgii, ktorá má 10,6 milióna obyvateľov, viac ako 450 miliónov dolárov. V pondelok sa na na predvolebných mítingoch v Georgii zúčastnili Joe Biden i Donald Trump.Georgia patrí medzi tradičné bašty republikánov.Biden tam však v prezidentských voľbách 3. novembra tesne porazil Trumpa a stal sa prvým demokratom, ktorý tento štát získal od víťazstva Billa Clintona v roku 1992.V prípade víťazstva v oboch súbojoch v Georgii by demokrati ovládli obe komory Kongresu, pretože už majú väčšinu v Snemovni reprezentantov. To by umožnilo novému prezidentovi Bidenovi realizovať jeho legislatívnu agendu a presadiť nominácie na kľúčové posty bez obštrukcii republikánov.