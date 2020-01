Súčasná prezidentka Taiwanu sa vyhlásila za víťazku volieb

Tchaj-pej 11. januára (TASR) - Za víťazku taiwanských prezidentských volieb sa v sobotu po spočítaní platných volebných lístkov v 70 percentách okrskov vyhlásila súčasná taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen (63). Informovali o tom agentúry AP a AFP.



"Taiwan ukazuje svetu, ako veľmi si vážime náš slobodný a demokratický spôsob života, ako aj náš národ," uviedla podľa AFP Cchaj.



Súčasná prezidentka a kandidátka Demokratickej progresívnej strany (DPS), ktorá odmieta užšiu spoluprácu s Čínou, vyhráva podľa predbežných výsledkov so ziskom 58 percent hlasov.



Jej najväčšieho rivala Chan Kuo-jüa (62), kandidáta pročínskej opozičnej Nacionalistickej strany (Kuomintang), podporilo podľa predbežných výsledkov 38 percent voličov.



"Ukážme svetu našimi hlasmi, že obyvatelia Taiwanu sú odhodlaní brániť svoju suverenitu, brániť svoju demokraciu a pokračovať v reformách," vyhlásila Cchaj ešte v piatok na volebnom mítingu v snahe demonštrovať odhodlanie svojej strany brániť nezávislosť ostrova pred vplyvom Pekingu.



Chan naopak zastáva názor, že Taiwan by mal byť s Čínou ochotný rokovať. "Chcem prilákať masívne investície. Chcem, aby boli produkty exportované nonstop," uviedol v tejto súvislosti Chan na svojom poslednom predvolebnom zjazde v prístavnom meste Kao-siung.



Ako napísala agentúra AP, podpora politiky "jednej krajiny a dvoch systémov", ktorú Peking Tchaj-peju ponúka po vzore Hongkongu a Macaa, stratila na Taiwane čiastočne svoju príťažlivosť. Dôvodom sú masové prodemokratické demonštrácie a nepokoje, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli Hongkong.



Práve obavy z možného nadmerného zasahovania Pekingu do vnútorných záležitostí Taiwanu v kombinácií s dobrými ekonomickými výsledkami ostrova pomohli podľa AP Cchaj presvedčiť voličov o svojej politike.



Čína a Taiwan sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Pevninská Čína považuje tento ostrov za súčasť svojho územia, nad ktorým - ako tvrdí - môže prevziať kontrolu aj prostredníctvom sily. Taiwan, ktorý používa oficiálny názov Čínska republika, sa pokladá za zvrchovaný štát, čo však uznáva len približne 16 krajín sveta.