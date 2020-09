Súčasný tadžický prezident sa bude uchádzať o znovuzvolenie

Dušanbe 3. septembra (TASR) - Vládnuca strana v Tadžikistane nominovala za kandidáta v prezidentských voľbách doterajšiu hlavu štátu Emomaliho Rachmona. Prezidentské voľby sa budú konať 11. októbra a ich víťaz bude funkciu hlavy štátu zastávať sedem rokov. S odvolaním sa na tadžické médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Ak by voľby vyhral Rachmon, poistil by si možnosť, že sa stane najdlhšie vládnucim postsovietskym lídrom. Tadžikistan totiž vedie od roku 1992, pričom prezidentom je od roku 1994.



Jeho nomináciu schválil zjazd vládnucej Ľudovodemokratickej strany Tadžikistanu, ktorá má v tamojšom parlamente dominantné postavenie.



Nezávislá tlačová agentúra Asia Plus uviedla, že Rachmon sa na straníckej konferencii nezúčastnil.



Podľa AFP sa teraz zdá, že nominovaním Rachmona sú odvrátené dohady, že by sa mohol pokúsiť vytvoriť dedičné nástupníctvo. V posledných rokoch sa totiž často špekulovalo, že v súčasnosti 67-ročný Rachmon zverí riadenie štátu niektorému z členov svojej rodiny, pričom za najpravdepodobnejšieho kandidáta bol označovaný jeho najstarší syn a primátor hlavného mesta Dušanbe Rustam Emomali.



Len 32-ročný Rustam Emomali bol však tento rok jednomyseľne zvolený za predsedu Senátu, čím sa podľa ústavy stal po prezidentovi druhým najvyššie postaveným ústavným činiteľom.



Rachmonova nominácia bola oznámená krátko po tom, ako najväčšia opozičná strana v republike oznámila, že do prezidentských volieb nepostaví svojho kandidáta.



Štyri ďalšie politické strany však svojich kandidátov do októbrových volieb predstavili; neočakáva sa však, že by niektorý z nich Rachmona mohol ohroziť.