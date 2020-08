Súčasťou Biegunovej návštevy v Moskve môžu byť aj rozhovory s Lavrovom

Moskva 22. augusta (TASR) - V rámci návštevy námestníka amerického ministra zahraničných vecí Stephena Bieguna v Moskve, ktorá by sa mala uskutočniť niekedy budúci týždeň, sa uvažuje aj o jeho rozhovoroch so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.



Tlačovej agentúre TASS to v sobotu povedal nemenovaný zdroj z ruského ministerstva zahraničných vecí.



"(O takýchto rokovaniach) sa uvažuje," uviedol zdroj. Už predtým námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vyhlásil, že jednou z tém, o ktorých sa má počas Biegunovho nastávajúceho pobytu v Moskve diskutovať, bude Bielorusko.



Ruská strana má však v pláne prediskutovať s americkým diplomatom aj niektoré bilaterálne otázky vážnejšieho charakteru, spresnil TASS.



O nadchádzajúcej návšteve Bieguna v Moskve napísala už v piatok agentúra Reuters. S odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že námestník šéfa americkej diplomacie zavíta v najbližšom čase okrem ruskej metropoly aj do litovského Vilniusu.



Podľa jedného z týchto zdrojov bude účelom Biegunovej návštevy zabrániť ďalším násilnostiam v Bielorusku alebo intervencii Ruska v tejto krajine.



"Tipoval by som, že vláda (Spojených štátov) sa (prostredníctvom Biegunovej návštevy) buď bude snažiť odradiť Moskvu, aby podnikala intervenciu na vlastnú päsť, alebo, naopak, dohovoriť Kremľu, aby využil svoj vplyv na (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka a nepovzbudzoval ho k ďalším násilným krokom," povedal pre Reuters anonymný zdroj.