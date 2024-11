Súčasťou litovskej vlády bude aj populistická strana Úsvit Nemanu

Vilnius 8. novembra (TASR) — Litovská sociálnodemokratická strana (LSDP), víťaz októbrových parlamentných volieb, v piatok oznámila, že do novej koaličnej vlády chce zahrnúť aj populistickú stranu Úsvit Nemanu (NA), ktorej líder je súdený za údajné antisemitské výroky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters



Zakladateľ a predseda NA Remigijus Žemaitaitis sa v apríli vzdal svojho poslaneckého mandátu po tom, čo ústavný súd dospel k záveru, že vlani porušil sľub tým, že na sociálnych sieťach podnecoval nenávisť voči židom bagatelizoval holokaust.



Proces so Žemaitaitisom sa začal v septembri. Samotný politik tvrdí, že jeho príspevky neboli antisemitské a popiera akékoľvek pochybenia.



Sociálni demokrati, ktorí získali v 141-člennom parlamente 52 kresiel, rokovali s viacerými stranami o vytvorení koalície. V predvolebnej kampani predstavitelia LSDP tvrdili, že s NA, ktorá skončila tretia s 20 mandátmi, do koalície nepôjdu.



LSDP rokujú o zostavení vlády aj so stranou Zväz demokratov "Za Litvu" (DSVL), ktorá má v novom parlamente 12 kresiel. LSDP, DSVL a NA by mali spolu 84 kresiel. Bezprostredne nebolo jasné, či členom vlády bude aj samotný Žemaitaitis.



Podpredseda sociálnych demokratov a ich predpokladaný kandidát na premiéra Gintautas Paluckas novinárom po piatkovom stretnutí s lídrami ostatných dvoch strán povedal, že koaličná zmluva by mohla byť podpísaná na budúci týždeň.



Dodal, že nie je viazaný prísľubom nepozvať NA do vlády, ako to urobila predsedníčka LSDP Vilija Blinkevičiúté, ktorá po voľbách odmietla premiérsku funkciu. "Nikdy som nepovedal, že Úsvit Nemanu nemôže byť v koalícii," povedal Paluckas.