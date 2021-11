Oslavy 17. novembra v Prahe vyvrcholia koncertom a oceňovaním

Václav Havel, archívna snímka. Foto: TASR

Súčasťou osláv Novembra '89 bola v sprievode aj busta Václava Havla

Praha 17. novembra (TASR) - Za účasti tisícov ľudí sa o 16.30 h začal na Václavskom námestí v Prahe Koncert pre budúcnosť, ktorý je v Českej republike jedným z vrcholov osláv 32. výročia Nežnej revolúcie a 82. výročia uzavretia tamojších vysokých škôl nacistami. Informovali o tom české médiá.Koncert organizuje nezisková organizácia Nerudný fest a jeho mottom tento rok je Budúcnosť sme my, píše server Lidovky.cz. Pred ôsmou hodinou večer zaznie v podaní Ivy Bittovej pieseň Modlitba pre Martu, ktorú počas novembrových udalostí zaspievala Marta Kubišová.Na pódiu sa postupne objavia desiatky ďalších umelcov a rečníkov, okrem iných Michael Kocáb či Michael Žantovský. Na programe je aj spomienka na nedávno zosnulého Mekyho Žbirku, v rámci ktorej vystúpi jeho kapela.Najväčšou hviezdou bude hudobník Glen Hansard, spevák a gitarista írskej skupiny The Frames, ktorý v roku 2007 s českou speváčkou a klaviristkou Markétou Irglovou získal za pieseň Falling Slowly z filmu Once ocenenie Oscar za najlepšiu filmovú pieseň.Za obrovského potlesku ako jedni z prvých vystúpili skladateľ Jaroslav Uhlíř a herec a režisér Zdeněk Svěrák, ktorí zaspievali niekoľko svojich hitov.Oslavy Nežnej revolúcie v Česku sa po ročnej prestávke opäť preniesli aj do verejného priestoru. Najviac podujatí sa konalo tradične v Prahe. Mnoho politikov si uctilo pamiatku 17. novembra 1989 na Národnej triede, kde o 17.11 h slovenská speváčka Jana Kirschner zaspievala z balkóna paláca Metro pieseň Modlitba pre Martu. V rovnakom čase bolo viac než 40 významných budov v ČR nasvietených vo farbách českej trikolóry.V Prahe sa uskutočnilo aj niekoľko demonštrácií. Na Staromestskom námestí sa konalo zhromaždenie, ktoré organizoval spolok Milion chvilek pod názvom "Cesta zmeny: Kľúčom k demokracii ste Vy!". Spolok vyzval na hľadanie spoločného demokratického kandidáta do volieb prezidenta ČR. Organizátori pre účastníkov pripravili na námestí značky, aby mohli z dôvodu epidémie covidu dodržiavať rozstupy. Českú hymnu tam zaspievala Aneta Langerová.Na rovnakom námestí podľa odhadov polície vyše 10.000 ľudí protestovalo proti covidovým opatreniam. Účastníci demonštrácie organizovanej spolkom Otevřeme Česko-Chcípl PES nemali rúška a nedodržiavali platné nariadenia. Niektorí spochybňovali pandémiu COVID-19 ako takú a popierali zmysel očkovania. Následne sa vydali v sprievode smerom na Národnú triedu.Na Václavskom námestí prebehla demonštrácia proti pravicovej vláde, ktorú organizovala strana Levice. Jej súčasťou bol protestný happening nazvaný 108 červených tlačidiel. Organizátori vyrobili pre každého z budúcich poslancov papierové tlačidlo s osobným odkazom, ktorý im príležitostne doručia.Tradičný pietny akt sa na poludnie konal v pražskej štvrti Albertov. Na jeho úvod tam zaznela nielen česká hymna, ale aj hymna Európskej únie a študentská hymna.Oslavy sa zavŕšia večer v Národnom divadle odovzdávaním Cien Pamäti národa členom odboja proti nacizmu a komunizmu.Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva si ľudia pripomenuli nielen v Prahe. V mnohých mestách sa zišli pri pamätníkoch na 17. novembra. Napríklad v Opave sa podvečer konal lampiónový sprievod centrom mesta.Niekoľko desiatok ľudí si v stredu v Prahe v rámci osláv výročia Nežnej revolúcie z roku 1989 pripomenulo niekdajšieho československého a českého prezidenta Václava Havla. Informuje o tom spravodajský server Novinky.cz.Sprievod vyrazil popoludní z Hradčianskeho námestia a jeho účastníci sa striedali v nosení Havlovej busty sochárky Marie Šeborovej do kaviarne Slavia oproti Národnému divadlu, miesta jej slávnostného odhalenia.Akciu usporiadala česká pobočka ľudskoprávnej organizácie Amnesty International, Knižnica Václava Havla a The Vaclav Havel Library Foundation.