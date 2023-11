Súčasťou panorámy Paríža je aj silueta sanktusníka Chrámu Matky Božej

Paríž 29. novembra (TASR) - Nad parížskou katedrálou Notre-Dame sa začína zreteľne črtať jej staronová dominanta - replika jej ikonickej štíhlej veže sanktusník, informovala v utorok televízia BFM. Pôvodný sanktusník sa zrútil pri požiari, ktorý Chrám Matky Božej zachvátil 15. apríla 2019. Ten nový je identický so svojím predchodcom zhotoveným v 19. storočí podľa návrhu architekta Eugena Viollet-Le-Duca.



Vládny úrad dohliadajúci na renováciu katedrály sa odmietol vyjadriť k postupu stavebných prác, no podľa medializovaných správ bude masívna dubová konštrukcia, ktorá tvorí kostru veže a dosahuje výšku 96 metrov, dokončená v decembri. Lešenie okolo sanktusníka však ešte zostane na mieste, aby bolo začiatkom budúceho roka možné naň nainštalovať krytinu a ozdobné prvky.



Chrámová loď a chór katedrály, ktoré boli pri požiari tiež zničené, majú byť dokončené v roku 2024, potom sa môže začať so stavbou strechy.



Záverečné fázy renovácie zahŕňajú aj vyčistenie interiéru - ide o plochy s rozlohou približne 42.000 metrov štvorcových. V poslednom štvrťroku roku 2024 bude v katedrále nainštalovaný nový mobiliár do liturgických priestorov, ako aj 1500 dizajnových stoličiek z dubového masívu.



Katedrála bude pre verejnosť znovuotvorená 8. decembra 2024, teda až po letných olympijských hrách v Paríži. Tento termín potvrdil koncom augusta i francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Chrám Matky Božej v Paríži je majstrovským dielom gotického umenia obdivovaným na celom svete. Pred požiarom doň ročne zavítalo v priemere 12 miliónov návštevníkov, v priebehu roka sa tam konávalo okolo 2500 bohoslužieb a asi 150 koncertov.