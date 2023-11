Sucho v povodí Amazonky odhalilo staroveké skalné rytiny

Manaus 1. novembra (TASR) - Historické sucho v povodí Rio Negro odhalilo ľudské tváre a postavy vyryté do kameňa pred asi 2000 rokmi. Hladina druhého najväčšieho prítoku Amazonky klesla na historicky najnižšiu úroveň, informuje TASR podľa denníka The Guardian.



Petroglyfy prvýkrát objavili na archeologickom nálezisku Ponto das Lajes počas sucha v roku 2010. Vtedy hladina klesla na 13,63 metra. Tento rok hladina rieky Negro prvýkrát klesla pod 13 metrov, minulý týždeň to bolo 12,89 metra.



Okrem antropomorfných tvárí a vyobrazení zvierat sú na niektorých skalách viditeľné aj miesta, kde sa vyrábali a brúsili kamenné nástroje. Výskumníci ich vznik datujú do obdobia pred 1 000 až 2 000 rokmi.



Carlos Augusto da Silva z Federal University of Amazonas identifikoval 25 skupín rytín na jednej skale, ktorá sa podľa neho používala aj na ostrenie rôznych nástrojov. "Bola to oblasť na prípravu nástrojov," povedal miestnej spravodajskej stránke Amazonia Real.



V predkolumbovských časoch tu bolo niekoľko veľkých domorodých dedín, napriek tomu nálezisko Ponto das Lajes nebolo doteraz preskúmané. Výskumníci odhadujú vek rytín na základe podobných sskalných rytín v iných častiach strednej Amazónie.



"Tieto archeologické náleziská s veľkým množstvom keramických úlomkov a skalných rytín vypovedajú o domorodej histórii regiónu a my všetci, ktorí žijeme v Manause, k nim musíme pristupovať s rešpektom," povedal archeológ Filippo Stampanoni Bassi.



Brazílske ministerstvo vedy pripisuje súčasné sucho skorému nástupu klimatického fenoménu El Nio. V riečnom prístave v Manause hladina klesla na najnižšiu úroveň od roku 1902. Mnoho lodí uviazlo na dne a osídlenia na brehoch riek sa ocitli bez dodávok jedla a pitnej vody.



Amazonka je celosvetovo najmohutnejšia rieka a patrí tiež medzi najdlhšie. Jej zdrojnica však doteraz nebolo úplne presne stanovená. Väčšina geografov za najvzdialenejšiu zdrojnicu Amazonky považuje ľadovcový potok pod vrchom Mismi v peruánskom regióne Arequipa. Formálne však vzniká až sútokom riek Maraňon a Ucayali na území Peru, v Brazílii sa rieka až po sútok s Rio Negro pri Manause nazýva Rio Solimoes, ako Amazonka sa označuje až pod Manausom.