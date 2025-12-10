< sekcia Zahraničie
Sucho v Teheráne prerušili prvé zrážky
Irán podľa meteorológov zažíva najsuchšiu jeseň za viac ako polstoročie a najnovšie zrážky tak priniesli krátkodobú úľavu.
Autor TASR
Teherán 10. decembra (TASR) - V iránskej metropole Teherán v stredu po prvýkrát za posledné mesiace pršalo. Irán podľa meteorológov zažíva najsuchšiu jeseň za viac ako polstoročie a najnovšie zrážky tak priniesli krátkodobú úľavu. Upozornila na to agentúra AP.
Predstaviteľ meteorologickej agentúry minulý týždeň v rozhovore pre tlačovú agentúru Fararu označil sucho za „bezprecedentné“. Podľa neho počas tejto jesene spadlo len päť percent bežného množstva zrážok.
„Aj keby zima a jar priniesli potrebné zrážky, stále by sme mali 20-percentný deficit,“ dodal predstaviteľ.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján pred niekoľkými týždňami varoval, že ak do konca decembra nebudú výdatnejšie zrážky, ktoré by naplnili nádrže v okolí hlavného mesta, vláda sa bude musieť z Teheránu vysťahovať. Takéto rozhodnutie by podľa AP stálo miliardy dolárov, čo si krajina uprostred hlbokej hospodárskej krízy zrejme nemôže dovoliť.
Analýzy satelitných snímok potvrdzujú, že vodné nádrže v celom Iráne sú výrazne vyprázdnené. Malá je aj snehová pokrývka v pohorí Alborz neďaleko hlavného mesta a Irán má za sebou extrémne horúce leto, keď teploty v niektorých regiónoch vystúpili na takmer 50 stupňov Celzia, pripomína AP.
„Irán čelí bezprecedentnej vodnej kríze, ktorá ohrozuje nielen jeho poľnohospodársky sektor, ale aj regionálnu stabilitu a globálne trhy s potravinami,“ upozornili noviny The Tehran Times v článku z uplynulého víkendu.
Podľa AP súvisí sucho v Iráne s geografiou krajiny, keďže pohoria Alborz a Zagros zadržiavajú vlhkosť prichádzajúcu z Kaspického mora a Perzského zálivu. Vyčerpanie zásob vody v krajine pripisuje neefektívnemu poľnohospodárstvu, ktoré spotrebuje drvivú väčšinu vody.
V neposlednom rade je extrémne počasie v Iráne dôsledkom klimatickej zmeny, pripomína výskumná skupina World Weather Attribution (WWA).
