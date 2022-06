Suchom trpí 90 percent Česka, krajine chýbajú zásoby vody

Praha 24. júna (TASR) - Suchom trpí drvivá väčšina Česka, na 20 percentách jeho územia je dokonca extrémne sucho. Výrazne nižšie hodnoty, ako je norma, majú aj vlhkosť pôdy, prietok riek a zásoba podzemnej vody. Vyplýva to z údajov projektu Intersucho, ktorý monitoruje sucho v Česku, Európe aj USA. TASR o tom informuje na základe článku servera Seznam Zprávy.



Hladina podzemných vôd je v ČR výrazne nižšia než obvykle. Výdatnosť prameňov je takisto mimoriadne pod hladinou normy. Minulý týždeň napršalo podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v priemere osem milimetrov zrážok, čo je iba polovica normálu v tomto období.



Najviac postihnutými oblasťami sú severozápadné, južné a stredovýchodné Čechy, naopak najmenej južná Morava a Šumava. Podľa odborníkov sú príčinou sucha chýbajúce zásoby vody, ktoré sa nevytvorili po teplej zime. Krajine chýbalo jarné topenie snehu.



"Tohtoročné zrážkové úhrny sa od tých priemerných zatiaľ dramaticky nelíšili. Ten problém nie je daný tým, že by zima bola chudobná na zrážky, ale tým, že bola výrazne teplejšia a zrážky nespadli v podobe snehu a z veľkej časti hneď odtiekli a vyparili sa," popísal Miroslav Trnka z Ústavu výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR.



Aj podľa klimatológa Pavla Zahradníčka chýbalo krajine jarné topenie snehu. Zásoby vody zo zimy sa vyčerpali už v apríli a máji, pričom podľa Trnku k tomu obvykle dochádza až v období žatvy.



Teplotné extrémy, rovnako ako nedostatok vody a prudké búrky budú podľa Miroslava Trnku častejšie a intenzívnejšie. "Budú pribúdať dni s rekordnými teplotami, budú sa predlžovať obdobia horúcich vĺn. To sú veci predpovedané asi dve desiatky rokov a vieme, že nastanú," dodal Trnka.