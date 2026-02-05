Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Zahraničie

Súd: Agenti ICE nemôžu v Oregone zatýkať bez zatykača

.
Agenti z amerického Úradu pre imigráciu a colnú správu (ICE). Foto: TASR/AP

Sudca konštatoval, že imigrační agenti v Oregone zadržiavali osoby bez administratívnych zatykačov a bez posúdenia, či hrozí ich útek.

Autor TASR
Portland 5. februára (TASR) – Federálny sudca v americkom štáte Oregon v stredu rozhodol, že agenti imigračných úradov nesmú zatýkať osoby bez súdneho zatykača, pokiaľ nehrozí útek podozrivého. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Toto predbežné opatrenie vydal sudca okresného súdu Mustafa Kasubhai v rámci navrhovanej hromadnej žaloby, ktorá napáda postup ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS). Tento rezort je obviňovaný, že počas sprísnených kontrol zadržiaval prisťahovalcov bez zatykača.

Sudca konštatoval, že imigrační agenti v Oregone zadržiavali osoby bez administratívnych zatykačov a bez posúdenia, či hrozí ich útek. V niektorých prípadoch podľa neho používali aj neprimeranú silu vrátane mierenia zbraňami na osoby zadržané pre spáchanie priestupku.

V súvislosti s deportáciami prisťahovalcov, ktoré spustila administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa, sudca Kasubhai vyjadril obavy z porušovania práva na riadny proces. Zdôraznil, že osoby disponujúce veľkou mocou majú povinnosť konať zdržanlivo.

Žalobu na súd podala nezisková právnická organizácia Innovation Law Lab.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí