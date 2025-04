Súd Bielemu domu nariadil umožniť AP pokrývať vystúpenia Trumpa

Washington 9. apríla (TASR) - Federálny sudca v utorok nariadil Bielemu domu, aby obnovil plný prístup tlačovej agentúry Associated Press k pokrývaniu prezidentských podujatí. Odvolal sa pri tom na prvý dodatok americkej ústavy a uviedol, že vláda nemôže trestať spravodajskú organizáciu za obsah jej mediálnych výstupov, informuje TASR.



Sudca Trevor N. McFadden v rozhodnutí uviedol, že vláda nemôže podniknúť odvetné opatrenia proti rozhodnutiu agentúry AP, ktorá vo svojich textoch odmietla označovať Mexický záliv ako Americký záliv. Premenovanie zálivu nariadil americký prezident Donald Trump krátko po nástupe do úradu.



„Podľa prvého dodatku, ak vláda otvorí dvere niektorým novinárom - či už do Oválnej pracovne, Východnej sály alebo inde - nemôže potom tieto dvere zatvoriť iným novinárom pre ich názory,“ napísal McFadden.



Agentúre AP od 11. februára nie je umožnené by súčasťou malej skupiny médií, ktoré pokrývajú Trumpove výstúpy v Oválnej pracovni alebo na palube prezidentského špeciálu Air Force One. O podujatiach vo Východnej sále môže informovať iba sporadicky. Rozhodnutie Bieleho domu AP napadla na súde, keďže sa domnievala, že porušuje slobodu prejavu.



Rozhodnutie súdu nie je okamžite platné a Biely dom má týždeň na odpoveď.