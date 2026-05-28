< sekcia Zahraničie
Súd ČR poslal do väzby obvineného zo založenia požiaru v Pardubiciach
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom.
Autor TASR
Praha 28. mája (TASR) - Sudca pardubického okresného súdu vo štvrtok poslal do väzby cudzinca, ktorého v stredu zadržali bezpečnostné zložky v súvislosti marcovým útokom na zbrojovku LPP Holding. O jeho väzbe rozhodol zo všetkých troch väzobných dôvodov. Informovala o tom česká polícia na platforme X, píše TASR.
Okrem najnovšieho podozrivého, ktorý bol obvinený z teroristického útoku a účasti v teroristickej skupine, polícia zadržala v rámci vyšetrovania tohto prípadu celkovo už desať osôb, a to nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Poľsku a v Bulharsku.
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá vyrába aj drony pre Ukrajinu. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. LPP Holding opakovane podotkla, že pre Izrael nič nevyrába.
Okrem najnovšieho podozrivého, ktorý bol obvinený z teroristického útoku a účasti v teroristickej skupine, polícia zadržala v rámci vyšetrovania tohto prípadu celkovo už desať osôb, a to nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Poľsku a v Bulharsku.
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá vyrába aj drony pre Ukrajinu. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. LPP Holding opakovane podotkla, že pre Izrael nič nevyrába.