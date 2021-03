Súd dal belgickej vláde 30 dní na vypracovanie zákona o lockdownoch

Brusel 31. marca (TASR) - Belgický súd v stredu nariadil vláde, aby do 30 dní vypracovala pandemický zákon, inak bude čeliť zrušeniu niektorých obmedzení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Prvostupňový súd v metropole Brusel takto rozhodol po sťažnosti Belgickej ligy ľudských práv. Belgická vláda sa proti verdiktu podľa AFP už odvolala.



Podobná právna bitka sa odohráva aj v Holandsku a Nemecku, kde hnev proti koronavírusovým obmedzeniam takisto skončil v súdnych sieňach.



"Cieľom našej sťažnosti je vrátiť vec do parlamentu na debatu," povedala právnička Audrey Lacknerová pre AFP.



"Súd potvrdil nezákonnosť opatrení a požiadal belgický štát, aby urobil, čo treba, a zmenil ich na zákonné," dodala.



Lockdowny a obmedzenia v boji proti šíreniu koronavírusu sa v Belgicku všetky nariaďovali ministerským dekrétom, čím sa obišiel parlament.



Vládu kritizovala aj Európska komisia za pohraničné kontroly, ktoré obmedzujú slobodný pohyb ľudí medzi Belgickom a členskými štátmi Európskej únie.



Táto situácia rozhnevala obhajcov ľudských práv a ministri už začali vypracovávať príslušné zákony pre budúce pandémie, ktoré do procesu viac zapoja zákonodarcov.



To však bude podľa očakávania trvať oveľa dlhšie než 30 dní nariadených súdom, čo dostalo vládu belgického premiéra Alexandra De Crooa do ťažkostí.



Úrad premiéra De Crooa pre AFP uviedol, že súdne rozhodnutie analyzuje.



Právnička Lacknerová povedala, že okrem nového zákona súd vyhlásil, že vláda by mala zrušiť spomínané opatrenia alebo vypracovať nový ministerský dekrét, ktorý bude právne viac v poriadku.



Belgicko sa nachádza uprostred boja proti tretej vlne pandémie - školy sú zatvorené, rovnako ako aj hranice a obchody s iným ako nevyhnutným tovarom sú dostupné len na vopred dohodnutý termín.