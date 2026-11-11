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Súd dal Mete v súvislosti s voľbami pokutu 1,3 milióna dolárov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TSE jednomyseľne rozhodol o uložení pokuty vo výške 1,3 milióna dolárov spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp.

Autor TASR
Brazília 11. novembra (TASR) - Brazílsky volebný súd (TSE) v utorok rozhodol, že spoločnosť Meta musí zaplatiť pokutu 1,3 milióna dolárov za nedodržanie súdnych príkazov potom, čo ju prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil z favorizovania Flávia Bolsonara v prezidentských voľbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Brazílska hlava štátu obvinila Metu, že „ovplyvňovala algoritmus“ v prospech Bolsonara v období pred druhým kolom volieb, ktoré sa konali 25. októbra.

TSE jednomyseľne rozhodol o uložení pokuty vo výške 1,3 milióna dolárov spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp. Podľa súdu spoločnosť nedodržala termíny a pri vyšetrovaní jej chýbala transparentnosť. Sudca Marco Aurélio však informoval, že sa nenašli žiadne dôkazy o „úmyselnom ovplyvnení volieb“.

Meta odmietla obvinenia avšak pripustila, že niektoré reklamy z Lulovej kampane sa omylom vypli v dôsledku technickej chyby.

„Budeme ich musieť regulovať,“ povedal Lula po víťazstve vo voľbách na adresu sociálnych sietí. Bolsonaro odmietol uznať porážku v druhom kole volieb a uprostred vyšetrovania údajného prania špinavých peňazí odišiel do Spojených štátov.
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