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Súd dal Mete v súvislosti s voľbami pokutu 1,3 milióna dolárov
TSE jednomyseľne rozhodol o uložení pokuty vo výške 1,3 milióna dolárov spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp.
Autor TASR
Brazília 11. novembra (TASR) - Brazílsky volebný súd (TSE) v utorok rozhodol, že spoločnosť Meta musí zaplatiť pokutu 1,3 milióna dolárov za nedodržanie súdnych príkazov potom, čo ju prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil z favorizovania Flávia Bolsonara v prezidentských voľbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Brazílska hlava štátu obvinila Metu, že „ovplyvňovala algoritmus“ v prospech Bolsonara v období pred druhým kolom volieb, ktoré sa konali 25. októbra.
TSE jednomyseľne rozhodol o uložení pokuty vo výške 1,3 milióna dolárov spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp. Podľa súdu spoločnosť nedodržala termíny a pri vyšetrovaní jej chýbala transparentnosť. Sudca Marco Aurélio však informoval, že sa nenašli žiadne dôkazy o „úmyselnom ovplyvnení volieb“.
Meta odmietla obvinenia avšak pripustila, že niektoré reklamy z Lulovej kampane sa omylom vypli v dôsledku technickej chyby.
„Budeme ich musieť regulovať,“ povedal Lula po víťazstve vo voľbách na adresu sociálnych sietí. Bolsonaro odmietol uznať porážku v druhom kole volieb a uprostred vyšetrovania údajného prania špinavých peňazí odišiel do Spojených štátov.
Brazílska hlava štátu obvinila Metu, že „ovplyvňovala algoritmus“ v prospech Bolsonara v období pred druhým kolom volieb, ktoré sa konali 25. októbra.
TSE jednomyseľne rozhodol o uložení pokuty vo výške 1,3 milióna dolárov spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp. Podľa súdu spoločnosť nedodržala termíny a pri vyšetrovaní jej chýbala transparentnosť. Sudca Marco Aurélio však informoval, že sa nenašli žiadne dôkazy o „úmyselnom ovplyvnení volieb“.
Meta odmietla obvinenia avšak pripustila, že niektoré reklamy z Lulovej kampane sa omylom vypli v dôsledku technickej chyby.
„Budeme ich musieť regulovať,“ povedal Lula po víťazstve vo voľbách na adresu sociálnych sietí. Bolsonaro odmietol uznať porážku v druhom kole volieb a uprostred vyšetrovania údajného prania špinavých peňazí odišiel do Spojených štátov.