Súd dal vláde 9 mesiacov na zlepšenie krokov proti zmene klímy

Paríž 1. júla (TASR) - Francúzsky najvyšší správny súd dal vo štvrtok vláde lehotu deväť mesiacov, aby podnikla "všetky potrebné kroky" na dosiahnutie svojich cieľov v boji proti klimatickej zmene. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Štátna rada, najvyšší správny súd vo Francúzsku, rozhodla v prípade, ktorý iniciovala obec Grande-Synthe, ležiaca na severnom pobreží krajiny. Tento súd teraz vyhlásil, že ak Francúzsko neurobí nápravu vo svojich krokoch, pravdepodobne sa mu nepodarí splniť jeho cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 40 percent do roku 2030 v porovnaní s hodnotami z roku 1990.



Súd v závere nariadil premiérovi Jeanovi Castexovi, aby do 31. marca 2022 podnikol "všetky potrebné kroky" na zníženie emisií skleníkových plynov".



Lehota spadá do posledných týždňov kampane pred francúzskymi prezidentskými voľbami. To znamená, že prezident Emmanuel Macron, ktorý sa podľa očakávania bude uchádzať o druhé funkčné obdobie, bude pod intenzívnym drobnohľadom v tejto otázke – stáva sa z nej totiž kľúčová téma volieb.



Rozhodnutie súdu prišlo dva dni po tom, čo tzv. Vysoká rada pre klímu, poradný orgán vlády, varovala, že Francúzsko má stále ďaleko k svojmu cieľu v boji proti globálnemu otepľovaniu – napriek tomu, že emisie sa vlani, na vrchole koronavírusovej krízy, znížili o bezprecedentných 9,2 percenta.



Macron dal po svojom zvolení za prezidenta v roku 2017 sľub s heslom "Urobme našu planétu opäť zelenou", čo bola narážka na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, popierača globálneho otepľovania. Macrona však potom kritizovali za neplnenie francúzskych cieľov, stanovených v historickej Parížskej klimatickej dohode z roku 2015.



Francúzski aktivisti, tak ako aj v iných krajinách, obvinili štát z nečinnosti, a začali preto využívať súdy na vytvorenie tlaku na vládu, aby konala.



Parížsky súd vydal vo februári verdikt, ktorý aktivisti označili za historický – súd totiž vyhlásil, že štát je zodpovedný za nepodniknutie dostatočných opatrení na zastavenie klimatickej zmeny. A nariadil štátu, aby zaplatil symbolické jedno euro ako ujmu.