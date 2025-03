Súd dočasne zastavil umlčanie Hlasu Ameriky Trumpovou administratívou

Washington 29. marca (TASR) - Sudca federálneho súdu v piatok dočasne zastavil kroky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa vedúce k zrušeniu rozhlasovej stanice Hlas Ameriky, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Sudca James Paul Oetken vydal dočasný obmedzujúci príkaz v prípade, ktorý na federálny súd v New Yorku podali zamestnanci Hlasu Ameriky a ich odbory a organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). Týmto príkazom sa zakazujú „akékoľvek ďalšie pokusy o ukončenie činnosti, prepúšťanie zamestnancov, zatváranie kancelárií alebo požadovanie návratu do USA od zahraničných zamestnancov“.



„Sme veľmi radi, že sudca súhlasil so zmrazením akýchkoľvek ďalších krokov vlády vedúcich k zrušeniu Hlasu Ameriky," uviedol Clayton Weimers, výkonný riaditeľ RSF USA. „Vyzývame administratívu Trumpa, aby okamžite uvoľnila peniaze na financovanie Hlasu Ameriky a bezodkladne prijala naspäť jeho zamestnancov,“ dodal.



Trumpova administratíva začala tento mesiac s masovým prepúšťaním zamestnancov Hlasu Ameriky a ďalších médií financovaných americkým Kongresom ako súčasť svojich plánov dramaticky skresať výdavky federálneho rozpočtu.



Prezident Trump v rámci svojich rozsiahlych škrtov zrušil Kongresom schválené financovanie materskej spoločnosti Hlasu Ameriky, Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM). Zrušenie financovania sa týka aj Rádia Slobodná Európa, ktoré vzniklo počas studenej vojny a malo dosah na bývalý sovietsky blok, ako aj Rádia Slobodná Ázia, ktoré bolo založené na poskytovanie spravodajstva Číne, Severnej Kórei a ďalším ázijským krajinám so silne obmedzenou slobodou médií.



Hlas Ameriky, ktorý vznikol počas druhej svetovej vojny, vysiela po celom svete v 49 jazykoch a jeho poslaním je dostať svoje vysielanie k obyvateľom krajín bez slobody médií.