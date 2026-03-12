< sekcia Zahraničie
Súd: Doklady totožnosti musia rešpektovať identitu transrodových osôb

Autor TASR
Brusel 12. marca (TASR) - Transrodové osoby v Európskej únii majú právo na doklady totožnosti, ktoré zodpovedajú ich zvolenej rodovej identite, rozhodol vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Krajiny EÚ musia povoliť zmeny rodových údajov na matričných úradoch, uviedli sudcovia SDEÚ. Súd so sídlom v Luxemburgu zdôraznil, že táto legislatíva má prednosť pred zákonmi členských štátov.
Ak sa totiž pohlavie uvedené v doklade totožnosti líši od pohlavnej identity osoby, môže to spôsobiť „značné ťažkosti“ v mnohých každodenných situáciách, argumentoval súd.
Pri kontrole totožnosti, prekračovaní hraníc alebo v profesionálnom kontakte môžu ľudia čeliť pochybnostiam zo strany druhých v súvislosti s ich totožnosťou alebo pravosťou úradných dokladov.
Rozsudok bol reakciou na prípad bulharskej občianky, ktorá bola pri narodení zaregistrovaná ako muž, ale v súčasnosti sa identifikuje ako žena. Jej žiadosť o zmenu pohlavia, mena a osobného identifikačného čísla v rodnom liste bola bulharskými súdmi zamietnutá s odôvodnením, že bulharské právo takúto zmenu neumožňuje.
Bulharský najvyšší kasačný súd mal však pochybnosti o tom, či je takéto rozhodnutie v súlade s právom EÚ, a vec postúpil na SDEÚ.
Podľa európskej organizácie ILGA-Europe, ktorá obhajuje práva LGBTI ľudí a zastrešuje stovky mimovládnych organizácii, je toto rozhodnutie obzvlášť dôležité pre transrodové osoby z Bulharska, Maďarska a Slovenska, kde je právne uznanie zmeny pohlavia výrazne obmedzené.
Ľudskoprávna iniciatíva Transgender Europe (TGEU) toto rozhodnutie privítala. „Transrodové osoby potrebujú rýchle, transparentné a dostupné postupy na uznanie ich rodovej identity,“ uviedla.
Spomínaný prípad sa teraz vráti na bulharské súdy. Tie musia vo svojom rozhodnutí zohľadniť usmernenia SDEÚ. Desiatky podobných prípadov boli v krajine pozastavené, kým sa čakalo na rozhodnutie SDEÚ.
